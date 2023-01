The Last of Us: Wer ist Tess? Und woher kennen wir die Schauspielerin?

Die Auftaktfolge der Videospieladaption The Last of Us, ist noch ganz frisch und hat sich mit einer Länge von 80 Minuten genügend Zeit genommen, in die wichtigsten Figuren und Zusammenhänge einzuführen.

So manches Gesicht mag einigen Zuschauer*innen dabei bekannt vorkommen – so auch Anna Torv, die Tess verkörpert. Doch woher kennen wir die Schauspielerin?

Rückblick auf Folge 1 von The Last of Us

Die kaltschnäuzige Tess ist, ebenso wie Joel, eine Schmugglerin. Gemeinsam sollen sie die 14-jährige Ellie aus der vom Militär kontrollierten Quarantänezone, in ein Geheimversteck der Fireflies bringen, da diese vermuten, dass Ellie der Schlüssel für die Heilung gegen die verheerende Pilzepidemie sein könnte.

Tess, Joel und Ellie schaffen es aus dem kontaminierten Boston zu entkommen, doch die Gefahr ist noch lange nicht vorüber, wie Fans des Gaming-Hits von Naughty Dog wissen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wer spielt Tess in The Last of Us?

Tess wird von der australischen Schauspielerin Anna Torv verkörpert, die viele wohl aus der Mystery-Serie „Fringe – Grenzfälle des FBI“ kennen, wo sie über 5 Staffeln (2008-2013) hinweg die Hauptrolle der Olivia Dunham inne hatte.

Anna Torv in „Fringe – Grenzfälle des FBI“ © Warner Bros.

In der Netflix-Produktion „Mindhunter“ spielte Torv zudem die Psychologin Wendy Carr, die das FBI dabei unterstützt, in die Psyche von bekannten Serienmördern zu erforschen. Ansonsten hat die Australierin eher kleinere Rollen verkörpert.

Betrachtet man die ersten Reaktionen auf die Serie, könnte „The Last of Us“ schon jetzt durchaus zu einem der größten Serien-Hits des Jahres mutieren. Mit ihrer aktuellen Rolle wäre dies sicher auch ein enormer Karriereschub für Anna Torv – auch wenn Tess, laut Spielvorlage, das Ende der gefährlichen Reise nicht miterleben wird.

Wann geht The Last of Us weiter?

„The Last of Us“ ist hierzulande beim Streamingsdienst WOW und Sky Q verfügbar. Wann die zweite Folge an den Start geht und wie viele Episoden die erste Staffel der HBO-Serie insgesamt hat, erfahrt ihr in unserem Episoden-Guide.