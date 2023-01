Die mit Spannung erwartete HBO-Serie The Last of Us feierte vor wenigen Stunden in den USA Premiere und ist zeitgleich ab Montag, den 16. Januar 2023 auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q in Deutschland abrufbar.

Bereits im Vorfeld überschlugen sich die Journalisten mit überschwänglich positiven Kritiken, manche betitelten die Serie sogar als „die beste Videospielverfilmung aller Zeiten“ – was in Anbetracht der vielen Lizenzgurken der Vergangenheit ein wahnsinniges Lob darstellt.

Dementsprechenden groß war die Vorfreude der Fans des gleichnamigen PlayStation-Titel von TLOU-Schöpfer Neil Druckmann, der selbst maßgeblich an der Umsetzung der Serie verantwortlich zeichnete – gemeinsam mit Serienmacher Craig Mazin („Chernobyl“).

Der Andrang der Fans auf die erste extralange Folge des Horror-Survivals führte sogar zum zeitweiligen Zusammenbruch der Server des Streamingdienstes HBO Max in den USA. Genaue Zugriffszahlen auch für Deutschland dürften in den nächsten Tagen erscheinen.

Wann kommen die Folgen von „The Last of Us“ in Deutschland?

Die HBO-Serie ist exklusiv ab Montag, den 16. Januar 2023 um 4.30 Uhr morgens parallel zur Weltpremiere in den USA bei Sky WOW abrufbar. Die weiteren insgesamt 9 Episoden stehen jeden Montagmorgen zur gleichen Zeit zur Verfügung – bis zum Finale am 13. März 2023.

Die einzelnen Folgen von „The Last of Us“ werden wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln angeboten.

Erste Fan-Reaktionen zeigen sich begeistert von The Last of Us

Wir werfen einen Blick auf die ersten Fan-Reaktionen, die offenbar genauso wie schon die Kritiker zuvor viel Lob für die Serie, die Umsetzung und vor allem den beiden Hauptdarsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey entgegenbringen.

Bei Rotten Tomatoes etwas bricht „The Last of Us“ mit 96 Prozent Zuschauerquote die Charts. Zum Vergleich: Die Kritiker liegen sogar bei 99 Prozent!

