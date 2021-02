The Last of Us-Serie: So könnte Pedro Pascal als Joel aussehen

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass The Mandalorian-Star Pedro Pascal und Game of Thrones-Liebling Lyanna Mormont in der The Last of Us-Serie die Hauptrollen übernehmen werden. Während Mormont in die Haut der 14-jährigen Ellie schlüpfen wird, verkörpert Pascal den grummeligen Joel.

Inzwischen existieren erste Fanarts, die zeigen, wie die Darsteller in ihrer TLOU-Besetzung aussehen könnten. Ein erstes Konzept von Joel ist dabei besonders ausführlich ausgearbeitet.

The Last of Us: Pedro Pascal als Serien-Joel

Wie bei jeder Videospiel-Verfilmung herrschen aktuell gespaltene Meinungen darüber, wie gut die Rollen der „The Last of Us“-Charaktere besetzt sind. Eine ähnliche Diskussion ist bereits bei dem Cast der The Witcher-Serie ausgebrochen und Henry Cavills Wahl als Geralt von Riva.

The Witcher (Serie): So reagiert das Netz auf den Realfilm-Geralt

Ähnliches geschieht nun auch bei der HBO-Show zu The Last of Us als Umsetzung in der beliebten Naughty Dog-Reihe. Um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie sich Serien-Joel jedoch tatsächlich macht, zeigt ein Fan auf Reddit eines seiner Kunstwerke, das Pedro Pascal in seiner neuen TLOU-Rolle zeigen soll:

Worum geht es in der HBO-Serie zu The Last of Us?

Die TLOU-Serie spielt etwa 20 Jahre nach der Zombie-Pilz-Postapokalypse und wird die Geschichte von Joel erzählen, der sich in der zerstörten Welt nach dem Verlust seiner leiblichen Tochter als Schmuggler durchkämpft. An einem gewissen Punkt tritt die junge Ellie in sein Leben, die immun gegen den tückischen Pilz ist und der mögliche Schlüssel zur Heilung Aller sein könnte. Von da an beginnen sie eine gemeinsame Reise.

Welche Charaktere sind beteiligt? Druckmann hat bereits einige Figuren, die aus den Games bekannt sind, in einem früheren Twitter-Post bestätigt:

Ellie

Tess

Marlene

Maria

Riley

Die Handlung basiert dabei auf der gleichnamigen Videospielreihe von Naughty Dog und wird unter anderem von TLOU-Creative Director Neil Druckmann und dem „Chernobyl“-Schöpfer Craig Mazin produziert. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber ein erstes Fan-Poster: