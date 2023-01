In wenigen Tagen geht die neue HBO-Serie The Last of Us mit Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie nach der erfolgreichen Spielereihe von Naughty Dog auch in Deutschland bei Sky WOW an den Start.

Das exklusiv für die PlayStation von Naughty Dog-Chef Neil Druckmann entwickelte Game liefert hierbei die Vorlage für die kommende Serie – die jedoch keine normale Zombie-Serie wie etwa „The Walking Dead“ sein möchte.

Wann kommt The Last of Us-Serie nach Deutschland?

Sky veröffentlicht in der Nacht auf Montag, den 16. Januar die erste Folge der ersten Staffel „The Last of Us“ bei WOW und Sky Go als Deutschlandpremiere – nur wenige Stunden nach der US-Premiere.

Die deutsche TV-Premiere von „The Last of Us“ findet voraussichtlich ab März 2023 in UHD auf Sky Atlantic statt.

Warum der Pilz anders als in den Games ist – und doch nicht!

Die Serienmacher Neil Druckmann und Craig Mazin („Chernobyl“) verrieten in einem Interview kurz vor dem Serienstart weitere Änderungen im Vergleich zu den Games.

So bestätigten Druckmann und Mazin, dass der Pilz, der die Krankheit auslöst, sich nicht wie in den Games über seine Sporen verbreitet und man deswegen auch auf die ikonischen Szenen mit Gasmaske verzichten habe.

Stattdessen liegt der Fokus in der Serie auf den Ranken, die wie bei einem realen Pilz eine Art Netzwerk bilden und so die einzelnen Mutanten miteinander verbinden. Dadurch entsteht laut den Autoren ein übergeordneter Feind, womit die Bedrohung viel stärker als bei einem Virus wirkt, das über die Luft verbreitet wird.

© Naughty Dog

Ranken statt Sporen ursprünglich auch in den Games geplant

Inzwischen verschafft ein weiterer Beitrag für mehr Klarheit über die überraschende Änderung von Ranken statt Sporen in der Serie.

Wie ein ein ehemaliger Game-Tester von TLOU (via Reddit) bestätigte, waren auch in den Games ursprünglich Ranken geplant, die erst im späteren Verlauf der Entwicklung von den Sporen abgelöst worden sind! Somit greift Druckman bei der HBO-Serie auf eine von ihm selbst mitentwickelte Origin-Idee der Games wieder auf.

Darum geht es in der The Last of Us-Serie

Die Handlung orientiert sich zunächst an dem ersten Teil des Survival-Horror und spielt in der postapokalyptischen USA, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Zu den wenigen Überlebenden gehört die junge Ellie, die scheinbar immun gegen den Pilz ist. Gemeinsam mit dem Texaner Joel begeben sie sich auf eine gefährliche Reise quer durchs Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung, die nach einem Gegenmittel für die Infektion sucht und mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen