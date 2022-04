Die Produktion der ersten Serie-Adaption des beliebten PlayStation-Titels The Last of Us von Naughty Dog nimmt Form an. Trotz des engen Zeitplans während der Dreharbeiten findet die junge Ellie-Darstellerin Bella Ramsey („Games of Thrones“) Zeit, per Twitter Fragen der Fans zu beantworten.

In einem neuen Post geht es jedoch um ihren Filmpartner Pedro Pascal („The Mandalorian“) als Joe und seine Erfahrungen mit der Spielvorlage. Dabei klärt Bella Ramsey mit wenigen Worten die Fans auf liebenswerte Art darüber auf, dass Pascal wenig bis gar keine Erfahrungen mit Games allgemein und „The Last of Us“ im Speziellen habe:

Bella Ramsey would like to teach Pedro Pascal how to play #TheLastofUs pic.twitter.com/0iRl6CEd2l — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) April 28, 2022

Wirklich neu ist die Erkenntnis nicht, hatte Pedro Pascal selbst in einem zuvor gegeben Interview zugeben müssen, dass er vor seiner Besetzung als Joe selbst die erfolgreiche Spielreihe nie gespielt habe.

Can you tell me how to get out of the hotel basement level?



Pedro Pascal: No. 🤷‍♂️



TLOU generator 🫣 pic.twitter.com/QLcpuqH6zJ April 26, 2022

Das ist zwar bedauerlich, aber auch keine Seltenheit, das Darsteller*innen in Spielverfilmungen zuvor (oder auch danach) keinerlei persönliche Erfahrungen mit der Spielvorlage hatten. Es gibt aber auch rühmliche Ausnahmen, wie etwa der Witcher-Darsteller und Hollywoodstar Henry Cavill, der selbst ein großer Fan der Games ist und es geschafft hat, dass das Studio sich für ihn als Held der Netflix-Serie entschieden hat. Der Rest der Erfolgsgeschichte dürfte bekannt sein.

Pedro Pascal hat seinen Neffen The Last of Us spielen lassen

Im Fall von Pedro Pascal meinte dieser in einem Interview, dass er seinem Neffen beim Spielen von „The Last of Us“ zugeschaut habe und erklärte:

„Ich fand Joel so beeindruckend – ich fand das Ganze visuell so beeindruckend. Und dann machte ich mir Sorgen, dass ich zu viel aus dem Spiel imitieren würde, was meiner Meinung nach unter bestimmten Umständen richtig sein könnte, aber in diesem Fall ein Fehler sein könnte. Also wollte ich einfach eine gesunde Distanz schaffen und es in die Hände von Craig Mazin und Neil Druckmann gelegt.“

Die „The Last of Us“-Serie wird von Naughty Dog-Chef Neil Druckmann und Serien-Macher Craig Mazin („Chernobyl“) für den US-Sender HBO entwickelt. Ein Releasetermin ist nicht vor 2023 geplant.

