Zwei lange Jahre mussten die Fans der Hexer-Saga auf die 2. Staffel der Erfolgsserie The Witcher warten, die schließlich am 17. Dezember 2021 endlich auf dem Streamingdienst Netflix an den Start ging. Ob es genauso lange bis zur 3. Staffel dauern wird, bliebt abzuwarten. Wenigstens verschwenden die Macher keine Zeit und haben schon jetzt mit den Dreharbeiten zu den neuen Folgen begonnen.

Der Serienhit „The Witcher“ hat inzwischen mit der 2. Staffel einen neuen Rekord aufgestellt und wird zur meist gesehenen Netflix-Serie, nach der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski, nach dessen Vorlagen auch die gleichnamige Videospielreihe von CD Project RED entstanden ist.

Erste Story-Details und Set-Bild zu Staffel 3

Auf einem ersten Set-Bild zeigen sich Henry Cavill als Hexer Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer startklar – im Hintergrund ist auch ein Pferd zu sehen, dass wohl als Nachfolger von Plötze fungiert.

The Witcher-Macherin stellt sich der Kritik der Fans um das Schicksal von Plötze

Mit dem Start der Filmarbeiten bestätigt Netflix auch erste Story-Details zu Staffel 3. Wie es in den neuen Folgen weitergeht und welches Schicksal Gerald, Ciri und Yennefer erwartet, könnt ihr hier nachlesen:

„Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents darum wetteifern, sie zu fangen, nimmt Geralt sich Ciri von Cintra an, um sie vor ihren Verfolgern zu verstecken mit der Absicht seine neu vereinte Familie vor denen zu schützen, die sie bedrohen und zu zerstören versuchen. Yennefer von Vengerberg führt Ciri zur gut geschützten Festung Aretuza, wo ihre magische Ausbildung beginnt. Dort hofft Yennefer, mehr über die düsteren Mächte in Erfahrung zu bringen, die Ciri umgeben. Schon bald finden sich die drei in einem mit einem Strudel aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat wieder. Um einander nicht für immer zu verlieren, nehmen Geralt, Ciri und Yennefer die vor ihnen liegenden Kämpfe an…“

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Erste Besetzung für Staffel 3 bestätigt

Neben der bekannten Besetzung dürften sich in den neuen Folgen auch einige neue Darsteller einfinden. Erst kürzlich wurde Schauspielerin Safiyya Ingar als ersten Neuzugang für die dritte Staffel der Fantasy-Serie bestätigt. Über ihren Part, den sie darstellen wird, wird aber noch nichts verraten.

Erste Gerüchte gehen aber davon aus, dass Safiyya Ingar die Rolle von Milva übernehmen könnte, einer Bogenschützin, die in Sapkowskis Roman „Feuertaufe“ erstmals auftaucht und darin Geralt begegnet. Wer sonst noch alles aus der Hexer-Saga neu in die Serie eingeführt wird – ob als Mensch, Monster oder weiteren Figuren – dürfte sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Einen konkreten Starttermin für Staffel 3 von „The Witcher“ gibt es noch nicht. Zuvor dürfen wir uns auf die Premiere der Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin Ende 2022 bei Netflix freuen.

