Zwei lange Jahre mussten die vielen Fans der Hexer-Saga auf die 2. Staffel der Erfolgsserie The Witcher warten, am 17. Dezember war es dann endlich soweit: Die neuen Folgen mit Henry Cavill als Hexer Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer gingen auf dem Streamingdienst an den Start und enthüllen endlich, welche Schicksale die drei Hauptfiguren zu erwarten haben.

The Witcher Staffel 2 dürfte neuen Rekord aufstellen

Belohnt wurde Netflix mit einem sagenhaften Ansturm auf die 2. Staffel: Nach eigenen Angaben haben allein am ersten Wochenende (17. bis 19.12.) die Fans über 142,43 Millionen Stunden die neuen acht Folgen in nur zwei Tagen abgerufen. In der zweiten Woche (20. bis 26.12.) konnten die Zugriffe auf rekordverdächtige 168,46 Millionen Stunden gesteigert werden, ein neuer Spitzenwert für die Serie. Hinzu kommen knapp 100 Millionen Stunden allein in dieser Woche dazu, so dass die 400-Millionen-Marke bereits geknackt wurde.

Ob „The Witcher 2“ an die Spitzenwerte der 1. Staffel mit insgesamt 541 Millionen Stunden in den ersten 28 Tagen heranreichen kann, bleibt abzuwarten. Bislang sieht es so aus, als ob die neue Staffel den unglaublichen Rekord einstellen wird – im Laufe der nächsten Wochen dürften wir Klarheit haben. Bis heute nimmt „The Witcher 2“ schon drei Wochen in Folge den 1. Platz der Top 10 ein.

The Witcher-Showrunnerin bestätigt: Nächster Anime-Film geht neue Wege in der Hexer-Saga

Millionen Witcher-Fans wollten noch einmal die 1. Staffel sehen

Hinzu kommt, dass auch die erste Staffel wieder stark gefragt ist und sich ebenso unter den fünf besten Serien der Woche einordnet. Der Grund ist einfach, wollten viele Fans nach zwei Jahren Pause schlicht noch einmal die erste Staffel als Wiederholung und Auffrischung sehen, um direkt an die Handlung der neuen Folgen anknüpfen zu können.

Genaue Angaben darüber, wie viel Millionen Zuschauer oder Haushalte die Serie bislang geschaut haben, hat Netflix nicht bekannt gegeben. Das liegt daran, dass der Streamingdienst Ende 2021 die Messung der Zugriffe komplett überarbeitet hat und mit der Benennung der geschauten und abgerufenen Stunden sehr viel genauere Werte ermitteln kann, was die Zugriffszahlen wesentlich aussagekräftiger machen.

Zum Start der 2. Staffel The Witcher: Recap-Trailer mit Geralt, Ciri und Yennefer

Netflix: The Witcher 3 und Spin-offs bereits in Arbeit

Die Fantasyserie The Witcher gehört neben Stranger Things (mit allein 582 Mio. Stunden für Staffel 3) zu den derzeit erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Bereits jetzt wird mit der Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin ein weiteres Spin-off für Ende des Jahres angekündigt, gefolgt von einer 3. Staffel der Serie voraussichtlich Ende 2023 und viele weitere geplante Produktionen aus der Hexer-Saga – einschließlich einer animierten Serie für Kinder.

