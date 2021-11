Netflix überarbeitet Top 10 Liste der erfolgreichsten Filme und Serien

Der beliebte Streaminganbieter Netflix hat vor einem Jahr erstmals die Top 10 der beliebtesten Filmen und Serien eingeführt, die den Kunden auf einen Blick zeigen, welche Produktionen derzeit am stärksten abgerufen wurden.

Bislang hielt sich Netflix jedoch mit konkreten Zugriffszahlen zurück, außer es sind Überflieger wie zuletzt der Serienhit Squid Game mit über 100 Millionen Abrufe weltweit als erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Zudem sorgte der Streamingdienst für seine undurchschaubare Art des Zählens für eine Menge Kritik, wurden doch auch die Titel aufgenommen, die von den Kunden nur kurz angeklickt wurden und nicht etwa komplett gesehen wurden.

Neue Top 10 Liste wird transparenter

Jetzt legt Netflix nach und überarbeitet seine Top 10 Listen von Grund auf. Auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite werden nicht nur die tagesaktuellen Titel der erfolgreichsten Filme und Serien (nach Ländern geordnet) angezeigt.

Auch sind erstmals die konkreten Abrufzahlen enthalten: So führt etwa in dieser Woche der neue Actionkracher Red Notice mit über 148,720 Millionen Stunden die Top 10 der Filme an, bei den Serien liegt die 3. Staffel Narcos: Mexico mit derzeit 50,290 Millionen Stunden auf Platz 1 der Top Ten. Die komplette Liste der aktuellen und früheren Top Ten könnt ihr hier sehen. Darin werden auch erstmals erfolgreiche Filme/Serien nach Ländern/Regionen unterschieden.

Netflix plant Top 10 der beliebtesten Filme und Serien auf Top 50 zu erweitern

Neue Zählmethode weist Stunden statt Sekunden auf

Darüber hinaus möchte der VoD-Dienst die Taktung der Zählung verändert, so dass nicht nur wenige Sekunden zählen. Bereits jetzt wird mit der neuen Statistik erstmals darüber informiert, wie viele Stunden eine Serie oder Film von den Nutzern konsumiert wurden, was die Zahlen wesentlich aussagekräftiger machen.

Netflix reagiert damit auf die anhaltende Kritik und möchte die neuen Messmethoden und Ergebnisse zusätzlich von dem Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) ausführlichen prüfen lassen. Das Ergebnis hierzu liegt aber erst nächstes Jahr vor. Mit der neuen Zählung werden die Zugriffszahlen erstmals transparenter und besser vergleichbarer. Dennoch hält der Streamingdienst den Kunden weiterhin die Infos vor, wie viele Zugriffe die weniger gefragten Filme/Serien zum Zeitpunkt der Absetzung hatten, was für regelmäßig für eine Menge Unmut bei den Kunden und Fans einer Serie sorgt.

Inzwischen verzeichnet Netflix weltweit über 214 Millionen Kunden und bleibt weiterhin Marktführer vor Amazon Prime Video und Disney+, die bislang keinerlei Abrufzahlen preisgeben.

