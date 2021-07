Mit dem Erfolg der neuen Serie The Witcher mit Henry Cavill als Geralt von Riva nach der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski, auf dem auch die gleichnamige Videospielreihe von CD Projekt RED basiert, baut Netflix das Hexer-Universum weiter aus. Neben einem Anime-Film kündigt der Streamingdienst die Produktion einer Prequel-Serie namens The Witcher: Blood Origin an.

Hier haben wir euch die wichtigsten Informationen zur Serie, der Vorlage, der Besetzung, Story-Details und vieles mehr zusammengestellt.

Erste Story-Details zur The Witcher: Blood Origin

Worum geht es in „The Witcher: Blood Origin“? Die neue Serie „The Witcher: Blood Origin“ wird von Autor Declan De Barra gemeinsam mit „The Witcher“-Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich entwickelt und basiert ebenso auf Sapkowskis Hexer-Saga.

Die Handlung setzt jedoch rund 1200 Jahre vor den Geschichten des Geralt von Riva ein und erzählt von der Welt der Elfen und dem Ursprung des Kontinent vor der Sphärenkonjunktion, wie die ersten Monster und Hexer ausgesehen haben. Im Mittelpunkt stehen auch die ersten Bewohner des Kontinents: das alte Hügelvolk der Aen Seidhe, die mit weißen Schiffen lange vor den Menschen dort ankamen. Ihren Gegenpart bilden die Erlenelfen. Im Zentrum der Serie stehen die beiden zentralen Figuren Éile und Fjall.

Was sind Erlenelfen? Die Erlenelfen gehören dem Erlenvolk an und werden auch Aen Elle genannt. Sie stammen aus einer Parallelwelt, die sie im Gegensatz zu den Aen Seidhe durch ein Weltentor verlassen und betreten können. Nur noch wenigen Aen Ellen ist es nach der Sphärenkonjunktion noch möglich so zwischen verschiedenen Welten zu reisen.

Vrihedd Sapper in Gwent: The Witcher Card Game © CD Projekt

Der Cast der The Witcher-Serie Blood Origin

Im Hinblick auf den baldigen Drehstart wächst die Liste der Besetzung zur neuen Witcher-Serie unaufhörlich weiter. Neben den ersten Darsteller*innen für die bereits bestätigten Hauptfiguren sollen auch eine Vielzahl an weiteren Charakteren aus der Hexer-Saga mitspielen. Die Liste wird stetig aktualisiert:

Sophia Brown: Elfin Eile

Laurence O’Fuarain: Erlenelfe Fjall

Michele Yeoh: Schwert-Elfin-Scian

Jacob Collins-Levy: Eredin Bréacc Glas (Erlenelfen, Anführer der Roten Reiter/König der Wilden Jagd).

(Erlenelfen, Anführer der Roten Reiter/König der Wilden Jagd). Ozioma Whenu: Níamh

David Fawaz: Salliche

Nathaniel Curtis: TBA

Tut Nuyot: TBA

Noch nicht besetzte Charaktere:

Princess Merwyn

Chief Druid Balor

Kaleb

Kaali

Eades

Baalke

Atar

Raskane

Gwyn

Utharis

Fabbri

Eredin in „The Witcher3: Wild Hunt“ © CD Projekt

Drehstart, Release, Episodenanzahl und Trailer der Witcher-Serie Blood Origin

„The Witcher: Blood Origin“ ist als 6-teilige Miniserie geplant und wird noch in diesem Sommer mit den Dreharbeiten beginnen. Wann die neue Serie aus der Hexer-Saga an den Start gehen wird, steht noch nicht fest. Voraussichtlich ist jedoch mit einem Release im Laufe des Jahres 2022 auf Netflix geplant. Sobald es erste Bilder oder Trailer gibt, erfahrt ihr es hier als Erstes.

Dreharbeiten zu The Witcher: Blood Origin beginnen bereits im Sommer