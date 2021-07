Nachdem die Verantwortlichen von Netflix‘ The Witcher-Universum bereits den Releasetermin der kommenden 2. Staffel der Fantasy-Serie enthüllten, feierte im Rahmen der WitcherCon auch der erste Trailer zum kommenden Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf seine Premiere.

Nightmare of the Wolf: Anime-Film erweitert The Witcher-Universum

Das kurze Video zeigt verschiedene Aufnahmen der Welt und gewährt uns darüber hinaus ebenfalls einen ersten Blick auf den Hauptcharakter des Films, Vesemir. Viele Jahre später wird er zu einem Mentor und Ziehvater für Hexer Geralt. Fans der Vorlage dürfen sich dabei auf ein spezielles Ereignis freuen: Den Fall der Hexer-Festung Kaer Morhen.

Besonders hieran ist, dass wir bisher in den Romanen und den Videospielen lediglich von dieser Geschichte gelesen oder gehört haben, doch nun werden wir sie zum ersten Mal miterleben können. Die Festung wurde damals von Menschen gestürmt, woraufhin das Hexerdasein in Kaer Morhen weitestgehend ein Ende fand.

Ebenfalls spannend ist, dass wir sehen werden, wie im Anime-Film die Kräuterprobe an den Jungen durchgeführt wird.

Was ist die Kräuterprobe? Dies ist der Prozess, in dem die Hexer ihre übermenschlichen Kräfte erlangen, allerdings überleben nur zwei von zehn Jungen diese Prozedur, denn aufgrund der starken Schmerzen versterben viele währenddessen.

Startdatum von The Witcher: Nightmare of the Wolf

Der Anime-Film entsteht im südkoreanischen Studio Mir („Die Legende von Korra“), das für Netflix zuletzt an der Animationsserie „Dota: Dragon’s Blood“ arbeitete. Den Posten des Regisseurs bekleidet Kwang Il Han („The Boondocks“), während Beau DeMayo („The Witcher“) das Drehbuch beisteuert.

„The Witcher: Nightmare of the Wolf“ startet am 23. August 2021 exklusiv bei Netflix.