WitcherCon: Alle Infos zum Livestream samt Uhrzeiten, Programm und Gäste

Für die WitcherCon haben sich die Videospielentwickler von CD Projekt RED sowie die Serienmacher von Netflix zusammengetan, um die Welt von The Witcher virtuell zu zelebrieren. Das Online-Event wird verschiedene Einblicke in die kommende 2. Staffel der The Witcher-Seri, aber auch viele neue Infos zu aktuellen Spielen im Franchise bieten.

Hinzu kommen Podiumsgespräche und Diskussionen mit den Entwicklern von CD Projekt sowie den Schauspielern Anya Chalotra, Freya Allen, Henry Cavill und vielen mehr. Den vollen Ablauf der WitcherCon samt Zeitplan, Uhrzeiten, Streaming-Plattformen, Teilnehmenden und mehr findet ihr hier.

Alle Infos zur WitcherCon: Uhrzeiten, Inhalt, Livestream

Im Folgenden zeigen wir euch die Zeitpläne für die WitcherCon und was und vor allem auch wen ihr zu den jeweiligen Programmpunkten erwarten könnte. Die Uhrzeiten entsprechen selbstverständlich der deutschen Zeit. In dem Ablauf sollen außerdem zwei Überraschungen enthalten sein, die in dieser Liste entsprechend nicht aufgeführt worden sind.

WitcherCon am 9. Juli: Ablauf zum 1. Stream

Start: 19:00 Uhr

Wo kann ich den Stream sehen? YouTube Twitch



Ablauf Podiumsgespräch zur 2. Staffel von The Witcher mit

Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg)

Freya Allan (Ciri)

Mimî M Khayisa (Fringilla Vigo)

Paul Bullion (Lambert)

Lauren Schmidt Hissrich – Showrunnerin Präsentation von Gwent: The Witcher Card Game Rückblick und Vorschau der jeweiligen Darstellerinnen auf Yennefer und Ciri Podiumsgespräch mit Rückblick auf den Beginn der The Witcher-Videospiele Quiz mit Schauspieler*innen und Entwickler*innen des The Witcher-Universums, darunter:

Lauren Schmidt Hissrich – Showrunnerin der „The Witcher“-Serie

Declan De Barra – Showrunner von The Witcher: Blood Origin

Błażej Augustynek – Acting Lead Quest Design bei CD Projekt Red

Philipp Weber, Acting Lead Quest Designer bei CD Projekt Red Führung durch Kaer Morhen mit allem Wissenswerten zur Hexerfestung Neues zum AR-Mobile Game The Witcher: Monster Slayer Entstehung der Figuren in der Welt von The Witcher Podiumsgespräch mit Henry Cavill und Moderator Josh Horowitz zu Dark Fantasy, das Schicksal und das Witcher-Universum (mit Überraschung!)

Das neue AR-Game Monster Slayer wird ebenfalls Teil der WitcherCon sein. © Spokko/CD Projekt

WitcherCon am 10. Juli: Ablauf zum 2. Stream

Start: 03:00 Uhr

Wo kann ich den Stream sehen? YouTube Twitch



Ablauf Podiumsgespräch zur 2. Staffel von The Witcher mit

Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg)

Freya Allan (Ciri)

Mimî M Khayisa (Fringilla Vigo)

Paul Bullion (Lambert)

Lauren Schmidt Hissrich – Showrunnerin Präsentation von Gwent: The Witcher Card Game Podiumsgespräch mit CD Projekt RED zu kommenden Comics und dem Brettspiel im The Witcher-Universum Podiumsgespräch mit Rückblick auf den Beginn der The Witcher-Videospiele (Teil 2) The Witcher: Nightmare of the Wolf: Making-Of mit Blick hinter die Kulissen Neues zum AR-Mobile Game The Witcher: Monster Slayer Entstehung der Figuren in der Welt von The Witcher Führung durch Kaer Morhen mit allem Wissenswerten zur Hexerfestung Podiumsgespräch mit Henry Cavill und Moderator Josh Horowitz zu Dark Fantasy, das Schicksal und das Witcher-Universum (mit Überraschung!)

Highlights im Überblick

Welche News, Spiele und Spin-Offs hierbei ganz besonders interessant für das Franchise sein könnten, haben wir euch hier noch einmal aufgelistet:

Kein neues The Witcher-Spiel

Was CD Projekt mit Freischaltung der WitcherCon-Website direkt klar stellt: Es wird keine Ankündigung eines neuen „The Witcher“-Spiels erfolgen. Neue Infos zu einem möglichen The Witcher 4 sind damit also vorerst aus dem Rennen.

Dennoch scheint das digitale Event vollgestopft mit neuen Infos zu sein, die eventuell auch einen ersten Trailer zur 2. Staffel der Hexer-Serie sowie dem kommenden Anime Nightmare of the Wolf einschließen. Die bisher veröffentlichten Teaser der Serie mit Geralt und Ciri geben bislang nämlich nur kleine Augenblicke preis, aber noch kein vollständiges Gesamtbild.

Wird es endlich einen ersten Trailer zur 2. Staffel geben? Oder sogar einen Releasetermin? © Netflix – „The Witcher“