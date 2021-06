The Witcher-Fans warten bereits sehnsüchtig auf die 2. Staffel mit Henry Cavill als Geralt von Riva, die voraussichtlich Ende des Jahres auf Netflix an den Start gehen wird.

Auf der kürzlich angekündigten WitcherCon am 9. Juli dürften wir endlich mehr über die neuen Folgen erfahren. Das virtuelles Fan-Event zu „The Witcher“ findet in Zusammenarbeit mit Netflix und dem Entwicklerstudio CD Projekt RED statt, so dass auch im Bereich Games Neuigkeiten zu erwarten sind.

Erster Blick auf Kaer Morhen und Hexer-Meister Vesemir?

Hinweise auf einen ersten Trailer zur 2. Staffel lieferte bereits der jüngst veröffentlichte Preview-Clip mit Freya Allan als Ciri, die in den neuen Folgen ihre Ausbildung zur Hexerin beginnt. Jetzt legt Henry Cavill mit einem Preview-Clip zu Geralt von Riva nach, der einiges mehr zu den neuen Folgen verrät – wenn auch vorerst nur in winzigen Ausschnitten und Andeutungen.

In den nächsten Tagen dürften wie hoffentlich noch weitere Preview-Clips zu Staffel 2 erwarten, etwa von Anya Chalotra als Yennefer. Hier kommt zunächst Geralt von Riva:

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

Ist das Vesemir? So sieht man etwa in einem Ausschnitt die Ankunft von Geralt und Ciri in der Hexer-Festung Kaer Morhen. Ein weiterer Ausschnitt offenbart sogar einen ersten möglichen – wenn auch ziemlich verschwommenen – Blick auf Geralts Mentor, den legendären Hexer-Meister Vesemir:

Um den Hexer-Meister Vesemir geht es auch in dem angekündigten Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf, der noch vor der 2. Staffel von „The Witcher“ auf Netflix gezeigt werden soll. Auch hier steht noch kein konkreter Termin fest, was sich hoffentlich im Rahmen der WitcherCon ändern wird.

Erste Story-Details zu The Witcher Staffel 2

Die neuen Folgen setzen direkt an die Ereignisse der ersten Staffel der Serie an: Geralt, Ciri und Yennefer treffen erstmals aufeinander und versuchen ihre Gegner zu entkommen. Die haben bereits die Verfolgung der jungen Prinzessin Ciri und ihren Begleitern aufgenommen. Zuflucht finden sie in der alten Hexer-Festung Kaer Morhen.

Das sind die ersten Bilder der Hauptfiguren aus der 2. Staffel! © Netflix

Hier findet Ciri nicht nur neue Freunde und Verbündete, auch wird sie zur Kämpferin am Schwert ausgebildet und lernt ihre besonderen Kräfte zu kontrollieren. Zudem sind eine Vielzahl von Monstern und neuen Gegnern angekündigt. Zuletzt gab es gar Hinweise auf einen ersten Auftritt der Wilden Jagd beziehungsweise der Roten Reiter.

Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich hat bereits im Vorfeld viele neue Charaktere für die 2. „The Witcher“-Staffel bestätigt, die Kennern der Vorlage und den Games ein Begriff sein dürften und Fanherzen höher schlagen lassen. Dazu zählen etwa bekannte Hexer-Namen aus dem Umfeld von Geralt, allen voran Geralts Ziehvater Vesemir und die bekannten Hexer Coën, Lambert und Eskel.

Fehlen darf bei den neuen Abenteuern natürlich auch nicht Publikumsliebling Joey Batey als Barde Rittersporn. Und auch Eamon Farren als Cahir, Anführer der Armee aus Nilfgaard, nimmt die Verfolgung der Flüchtenden auf.

Hier könnt ihr noch einmal den Ciri-Preview-Clip zu „The Witcher 2“ mit einem Grußwort der Showrunnerin sehen:

Our little Lion Cub of Cintra is growing up fast… ♥️⚔️🦁



Cannot wait for you to see one of my favorite storylines unfold in Season 2!



⁦@witchernetflix⁩ #GeekedWeek pic.twitter.com/6EW6DMwD94 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 11, 2021