The Witcher: Dreharbeiten zur 2. Staffel der Netflix-Serie offenbar abgeschlossen

Einem baldigen Release der 2. Staffel von The Witcher scheint nichts mehr im Weg zu stehen, denn die Dreharbeiten wurden offenkundig abgeschlossen. Damit ist ein wichtiger Produktionsschritt erfolgt, der die neue Season in greifbare Nähe rückt.

The Witcher: 2. Staffel offenbar abgedreht

Netflix hat die beendeten Dreharbeiten zwar noch nicht offiziell bestätigt, jedoch hat Henry Cavills persönliche Hairstylistin Jacqueline Rathore bereits euphorisch die Fertigstellung in einer Story auf ihrem Instagramkanal verkündet. Damit sollte nun die Postproduktion beginnen, mit der die 2. Staffel der „The Witcher“-Serie endgültig auf ihre Veröffentlichung vorbereitet wird.

That's a wrap on #TheWitcher Season 2!



(via Henry Cavill's personal hair designer Jacqueline Rathore) pic.twitter.com/CthsLYq5Wi — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) March 31, 2021

Probleme bei den Dreharbeiten: Die fertigstellten Dreharbeiten wären eine wirklich gute Nachricht, wenn man bedenkt, welche Verzögerung der gesamte Prozess in Kauf nehmen musst. Mehrfach mussten die Drehs aufgrund der Coronapandemie unterbrochen werden, im Dezember 2020 zog sich Geralt-Darsteller Henry Cavill dann noch eine Knieverletzung zu, weshalb ein weiteres Mal pausiert werden musste. Nun scheint der Fortsetzung der Netflix-Show in diesem Jahr allerdings nichts mehr im Weg zu stehen.

Wann startet die 2. Staffel? Da die Nachbearbeitung abseits der Dreharbeiten zumeist sechs bis acht Monate in Anspruch nimmt, ist mit einem Release der neuen Staffel wohl im Herbst/Winter 2021 zu rechnen.

Zuletzt haben uns aktuelle Bilder vom Set bestätigt, dass wir endlich einen ersten Auftritt der Wilden Jagd erleben werden. Außerdem wurde die Darsteller*innen für Dijkstra, Philippa Eilhart und den Zauberer Rience bekannt gegeben. Falls ihr einen vollen Überblick über die Besetzung der 2. Staffel erhalten wollt, findet ihr hier die Liste mit allen bekannten Schauspieler*innen:

Darum geht es in der neuen The Witcher-Staffel

Erneut werden Geralt von Riva, Yennefer von Vengerberg und Ciri im Fokus der Handlung stehen. In der neuen Season sollen die Schlüsselcharaktere sogar erstmalig als Dreiergespann aufeinander treffen. Neben ihnen wird es jedoch auch um die Hexer-Brüder Lambert, Coen, Eskel sowie Ziehvater Vesemir gehen, die Geralt seine Familie nennt. In der offiziellen Synopsis wird der Inhalt so beschrieben:

„Überzeugt davon, dass Yennefers in der Schlacht von Sodden ums Leben gekommen ist, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt: Die Hexer-Heimat Kaer Morhen. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb seiner Mauern nach Vormachtstellung streben, muss er das Mädchen vor etwas weitaus Gefährlicherem schützen: der mysteriösen Kraft, die sie in sich trägt.“