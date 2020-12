The Witcher-Star Henry Cavill hat sich beim Dreh stark verletzt – Drehplan geändert

Damit wird sich jedoch der Drehplan erneut ändern, was die Fertigstellung der 2. Staffel von „The Witcher“ nach den mehrfach gestoppten Aufnahmen durch die Corona-Pandemie ein weiteres Mal verzögert. Immerhin wurden vor einigen Wochen mehrere Mitarbeiter des Teams positiv auf COVID-19 getestet .

The Witcher (Serie): Henry Cavill riskierte für seine Rolle als Geralt sogar sein Augenlicht

Da der 37-jährige Darsteller als Hexer Geralt von Riva in den meisten Szenen eine schwere Rüstung trägt, wird es Cavill vorerst nicht möglich sein, die Dreharbeiten mit der zugezogenen Verletzung fortzusetzen. Auch wenn der Unfall glücklicherweise noch halbwegs glimpflich verlaufen zu sein scheint.

Wie The Sun von einer internen Quelle berichtet bekommen hat, war Cavill bei dem Unfall sechs Meter hoch in den Bäumen auf einem Hindernisparcours , gesichert mit einem Sicherheitsgurt. Dort hielt er jedoch plötzlich inne und schien große Schmerzen zu haben. Der Insider berichtet:

Offenbar müssen die Dreharbeiten von The Witcher einen weiteren Rückschlag in Kauf nehmen, denn wie nun berichtet wird, hat sich Geralt-Darsteller Henry Cavill bei den Aufnahmen eine schwerwiegendere Beinverletzung zugezogen, die den Schauspieler fortan einschränkt.

