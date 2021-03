The Witcher: Set-Bilder von Staffel 2 bestätigen Einführung der Wilden Jagd

The Witcher soll mit der 2. Staffel noch in diesem Jahr in eine neue Runde gehen. Immer mehr Bilder und Informationen werden bekannt, egal ob zur aktualisierten Besetzung oder dem Inhalt der Netflix-Serie. Wie aktuelle Fotos vom Set zeigen, scheint außerdem die Wilde Jagd mit der neuen Season eingeführt zu werden.

Wird die Wilde Jagd in Staffel 2 von The Witcher?

Schon vor einiger Zeit konnten einige Glückliche die Dreharbeiten am Saunton Beach im englischen Devon beobachten. Nun sind jedoch Nahaufnahmen aufgetaucht, die etwas genauer zeigen, welch unheilvolle Gestalten da über den Sand galoppieren. Denn die dunklen Gestalten, die dort in Skelettrüstung und finsteren Blick entlangreiten, sind die geisterhaften Unheilbringer, die Spielende und Lesende gleichermaßen als Wilde Jagd kennen sollten.

Ähnlichkeit zu The Witcher 3: Insbesondere Spieler*innen sollten bei diesem Anblick sofort an die Wilde Jagd denken. Immerhin haben die Geisterreiter dem dritten Teil der Videospielreihe von CD Projekt RED sogar seinen Namen verliehen und außerordentlich starke Ähnlichkeit mit den düsteren Reitern am Set.

Doch auch Leser kennen sie. Erstmalig erwähnt wurden sie in „Die Zeit der Verachtung“, dem zweiten Buch der Geralt-Saga von Andrzej Sapkowski (1995). Das Sequel bildet außerdem die Grundlage für die 2. Staffel der „The Witcher“-Serie, ihr Auftritt scheint also nicht allzu überraschend zu sein.

So kennen wir die Wilde Jagd aus The Witcher 3: Wild Hunt. Die neuen Setbilder der Serie zeugen von einer gewissen Ähnlichkeit.

© CD Projekt – „Gwent: The Witcher Card Game“

Was ist die Wilde Jagd? Bei der Wilden Jagd oder den Roten Reitern handelt es sich um eine Horde Geister, die begleitet von einem Sturm kometenhaft über den Himmel streifen und damit als Vorbote des Unheils, des Kriegs, Todes und des Verderbens gelten. Es ist nie ganz sicher, ob sie lediglich ein magisches Phänomen sind oder die tatsächlichen Seelen von Geistern. Ihr König und Anführer soll jedoch Eredin Bréacc Glas sein, ein Erlenelf, der sowohl in The Witcher 3: Wild Hunt als auch in den Büchern Jagd auf die vom Schicksal gebeutelte Ciri macht.

Wie viel wir von den Geistern in der 2. Season zu sehen bekommen, ist natürlich noch nicht bekannt. Möglicherweise bleibt es vorerst bei diesem einmaligen Auftritt , in der sie Ciri ihre Prophezeiung als Kind des Älteren-Bluts überbringen:

„Kind des Älteren-Bluts! Du gehörst zu uns! Du bist eine von uns! Schließ dich unserem Trupp an, schließ dich der Wilden Jagd an! Du wirst jagen, jagen bis zum Ende, bis in alle Ewigkeit, bis zum Ende des Seins! Du gehörst uns, sternäugige Tochter des Chaos! Schließ dich uns an, erfahre die Freude der Wilden Jagd! Die Wild Jagd in „Die Zeit der Verachtung“ von Andrzej Sapkowski

Ein Release-Datum für die 2. Staffel von „The Witcher“ gibt es weiterhin nicht. Es schwebt lediglich der Herbst 2021 als möglicher Netflix-Starttermin im Raum. Dafür wurden kürzlich weitere Infos zum Cast der 2. Staffel bekannt gegeben sowie die beiden Hauptdarsteller der Prequel-Serie The Witcher: Blood Origins bestätigt.

