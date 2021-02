The Witcher: Staffel 2 ermöglicht ein Wiedersehen mit Toten

Offenbar stirbt der Hexer aus irgendeinem unbekannten Grund in der zweiten Staffel von „The Witcher“ und als Bestattungsritual der Wolfschule wird sein Körper an ebendiese Wölfe verfüttert. Warum genau, ist nicht bekannt. Immerhin war dieser Tod nie Teil der Bücher oder Ciris Erinnerungen.

Wie Redanian Intelligence berichtet, wurde bereits im letzten Jahr eine Szene gedreht, in der ein Wolf an einer Leiche knabbert. Dem voraus soll eine große Actionszene und die Begegnung mit einem Waldschrat gehen, die „schwerwiegende Konsequenzen“ nach sich ziehen sollen. Nun scheint bekannt zu sein, wer diese Konsequenzen tragen muss: Eskel , gespielt von Basil Eidenbenz .

Doch auch in einem anderen Fall soll ein wenig mit Tod und Leben gespielt werden. Und zwar mit dem Tod eines Charakters, der in der Buchvorlage eigentlich zu keinem Zeitpunkt verstirbt. Es handelt sich um einen der Hexer von Geralts Hexerheimat Kaer Morhen .

Was bedeutet das für die 2. Staffel? Mit der Rückkehr dieser beiden Charaktere ist es ebenso wahrscheinlich, dass wir Ciris Großmutter Königin Calanthe (Jodhi May) und ihren späteren Gemahl König Eist (Björn Hlynur Haraldsson) ein weiteres Mal zu Gesicht bekommen werden.

In der ersten Season der „The Witcher“-Serie haben wir sie als Duny, der einstige Igel vom Erlenwald , und Pavetta kennengelernt, die Eltern von Ciri . Beide sollen bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen sein. Die verantwortlichen Schauspieler Bart Edwards und Gaia Mondadori sollen nun laut Bericht am Set der Arborfield Studios gesehen worden sein und mit Regisseur Ed Bazalgette die Folgen 5 und 8 abdrehen.

Wie das Insider-Magazin Redanian Intelligence berichtet, werden wir bestimmte Schlüsselfiguren in der 2. Staffel erneut zu Gesicht bekommen. Unter ihnen sollen zwei Figuren sein, die für den Story-Plot in Cintra von hoher Bedeutung, zum Staffelende allerdings bereits verstorben sind.

Die 2. Staffel von The Witcher scheint zunehmend Formen anzunehmen und so treten immer mehr Informationen ans Tageslicht, die uns mehr über den Inhalt der Serienfortsetzung verraten. Dafür scheint unter anderem die Buchvorlage entsprechend angepasst worden zu sein und ein Blick auf Charaktere ermöglicht zu werden, die bereits das Zeitliche gesegnet haben.

Netflix enthüllt The Witcher: Nightmare Of The Wolf-Logo und kündigt Release an