The Witcher-Serie hat die Rolle der Philippa Eilhart besetzt!

Der Cast der The Witcher-Serie wurde um eine äußert wichtige Besetzung ergänzt. Wie nun bekannt wurde, ist die Darstellerin gefunden worden, die in der 2. Staffel der Netflix-Show die Zauberin Philippa Eilhart verkörpern wird.

The Witcher: Die Schauspielerin der Philippa in der Serie

Obwohl bereits mehrere wichtige Rollen wie die der anderen Hexer für die zweite Season besetzt sind, sind bis dato noch einige andere Darsteller unbekannt. Wie der Schauspieler für den Spion Sigismund Dijkstra. Dafür ist nun die Besetzung für seine bessere Spionage-Hälfte Philippa Eilhart bekannt. Ihr Name lautet Cassie Clare.

Die britische Schauspielerin hat ihre Karriere zunächst als Sängerin und Tänzerin in verschiedenen Musicals gestartet. Ihren Weg in der Film- und Serien-Branche hat sie anschließend in Produktionen wie „Bisexual“, „Ransom“, „Brave New World“ und „Bulletproof 2“ fortgesetzt.

Clare wird in der 2. Staffel von „The Witcher“ Philippa verkörpern. © Universal Pictures

Wer ist Philippa Eilhart im Witcher-Universum?

In den „The Witcher“-Spielen von CD Projekt RED und aus der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski kennen wir sie als eine der mächtigsten Zauberinnen des fiktiven Kontinents. Die nach Zimt duftende Magierin ist Meisterin der Polymorphie und in der Lage sich in eine Eule zu verwandeln. Sie zählte außerdem zu den Gründungsmitgliedern der Loge der Zauberinnen.

Philippa nimmt in Büchern und Games wesentlichen Einfluss auf die Geschichte und arbeitete unter anderem als Beraterin für König Vizimir. Anschließend kooperierte sie (vor allem für ihre eigenen Interessen) mit Dijkstra, der sich unglücklicherweise in die schöne Zauberin verliebt. Unglücklicherweise deshalb, da Philippa „sich seit einiger Zeit nichts mehr aus Männern“ macht.

So kennen wir Philippa aus „The Witcher 2: Assassins of Kings“. Für ein stolzes Alter von rund 300 Jahren hat sie sich gut gehalten. © CD Projekt

Nun wird Cassie Clare in die Rolle der stolzen und bisweilen hinterhältigen Zauberin schlüpfen und uns hoffentlich mit ihrer Illusionsmagie verzaubern. Wie findet ihr die Besetzung der Philippa? Freut ihr euch, sie vorerst ohne Augenbinde zu erleben? Alle weiteren Infos zum Cast findet übrigens hier:

