WitcherCon: Virtuelles Fan-Event zu The Witcher angekündigt!

CD Projekt Red und Netflix haben soeben verkündet, dass sie ein virtuelles Fan-Fest feiern für all diejenigen, die dem „The Witcher“-Franchise frönen möchten. Das Fan-Event zum Hexer-Universum findet am 9. Juli 2021 statt.

Was bietet die WitcherCon? Im Kern ist die Witchercon ein „Multiformat-Event“, das in epischer Form an alte und neue „The Witcher“-Fans gerichtet ist. Es geht also um die Videospiele und um die TV-Serie. Die virtuelle Convention verbindet beide Welten und noch mehr, wie die Sphärenkonjunktion.

Nachfolgend gibt es eine Übersicht über die Inhalte, die im Rahmen der WitcherCon kommuniziert werden:

Interaktive Panels mit Personen hinter den Kulissen. Es werden also Menschen zu Wort kommen, die The Witcher „zum Leben erweckt haben“

Es wird einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen geben, der sich auf die gesamte „The Witcher"-Reihe bezieht

Einen Einblick in die kreative Welt von CD Projekt Red, die aktuell am Handyspiel The Witcher: Monster Slayer arbeiten. Außerdem kommen hier der Anime-Film Nightmare of the Wolf, die Comics, Fanartikel und die Netflix-Serie wie Merchandise zur Sprache

Außerdem gibt es Konversationen über die Hintergründe: Monster, Ursprünge, Legenden und Überlieferungen des Kontinents

Falls ihr das Spektakel nicht verpassen möchtet, könnt ihr es an zwei Tagen verfolgen:

Stream beginnt am 9. Juli 2021 um 19 Uhr deutscher Zeit Stream beginnt am 10. Juli 2021 um 3 Uhr morgens deutscher Zeit

Da sie ebenso auf YouTube gestreamt werden, könnt ihr die Streams aber sicherlich auch im Nachgang noch ansehen. Schaut danach ganz einfach auf diesem YouTube-Kanal vorbei.

