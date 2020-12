Netflix enthüllt The Witcher: Nightmare Of The Wolf-Logo und kündigt Release an

Vor knapp einem Jahr wurde angekündigt, dass die Netflix-Serie The Witcher ein Spin-Off in Form eines Anime-Films erhalten wird, der den Namen The Witcher: Nightmare Of The Wolf trägt. Wie Netflix nun offenbart, erwartet uns der Ableger schon im nächsten Jahr.

The Witcher: Nightmare Of The Wolf startet 2021

In einem kurzen Clip präsentierte Netflix nun erstmals einen visuellen Eindruck von dem Anime – zumindest in Form des Logos. Ein etwas andersartig stilisierter Wolfskopf erscheint darin. Immerhin dreht sich der Film nicht um Geralt von Riva, sondern um Papa-Hexer Vesemir.

Erscheinen soll die animierte Netflix-Produktion im Jahr 2021.

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS — NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020

Worum geht es in Nightmare Of The Wolf? Mehr ins Details wollte bislang niemand gehen, wenn es um das „The Witcher“-Spin-off ging. Mitverantwortlicher Beau DeMayo erklärte lediglich, weshalb man sich gegen eine weitere Live-Action-Produktion und lieber für einen Anime entschied.

Warum The Witcher: Nightmare of the Wolf ein Anime ist

Neben „Nightmare Of The Wolf“ und der 2. Staffel der „The Witcher“-Serie, in der Vesemir ebenfalls auftreten und von Schauspieler Kim Bodnia verkörpert wird, erscheint noch ein weiteres Spin-off: Blood Origin. In der sechsteiligen Prequel-Serie erleben wir die Hexer-Welt 1200 Jahre um die Zeit der Sphärenkonjunktion, also weit vor den Geschehnissen mit Geralt, Yennefer und Ciri . Das Casting hierfür ist kürzlich gestartet.

Zu dem Witcher-Franchise erreichen uns in den letzten Tagen ohnehin viele Neuigkeiten. Im Rahmen der Whitchmas-Aktion haben wir neue Bilder zur 2. Season der Original-Serie erhalten sowie den zweiten Teil des Bestiariums. Nun folgte der Nightmare Of The Wolf-Teaser.