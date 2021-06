Abonnenten des Streaming-Service Netflix wissen, dass das Unternehmen ein Herz für Anime hat. Da Ableger des Genres bisher oftmals ziemlich erfolgreich beim VoD-Anbieter liefen, soll dieses weiter ausgebaut werden. Im Rahmen des Geeked Week-Events enthüllte der Konzern neue Details zu sechs kommenden Anime-Produktionen.

Netflix: Drei neue Anime Originals angekündigt

Beginnen wir zunächst mit den Netflix Anime Originals, also den Produktionen, die das Unternehmen selbst in Auftrag gegeben hat. In dieser Kategorie kündigte der VoD-Anbieter gleich drei neue Projekte an.

Anime Nr. 1: Bright: Samurai Soul

Den Anfang macht „Bright: Samurai Soul“. Hierbei handelt es sich um ein Anime-Spin-off zum Fantasy-Actionfilm „Bright“ aus dem Jahr 2017. Der Anime-Film wird im 3DCG-Studio Arect entstehen. Regie führt Kyohei Ishiguro, während Michiko Yokote das Drehbuch schreibt und Atsushi Yamagata die Charakterdesigns entwirft.

© Netflix

Die Handlung des Films dreht sich um den Ronin Izo und den Ork Raiden. Beide müssen zusammenarbeiten, um eine junge Elfe und einen Zauberstab ins Land der Elfen in den Norden zu bringen. Wann der Anime bei Netflix starten soll, ist noch unbekannt.

Anime Nr. 2: Exception

Bei „Exception“ handelt es sich um eine neue Sci-Fi-Horror-Anime-Serie, die auf einer Original-Story von Hirotaka Adachi basiert. Als Regisseur inszeniert Yūzō die Serie. Die Charakterdesigns stammen aus der Feder von Yoshitaka Amano („Final Fantasy“).

© Netflix

Die Story des Anime spielt in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit gezwungen war, die Erde zu verlassen. Sie mussten auf einen unerforschten Planeten in einer weit entfernten Galaxie umsiedeln, den sie mittels Terraforming bewohnbar machen wollen. Die Entdecker dieser Welt werden von einem biologischen 3D-Drucker hergestellt.

Anime Nr. 3: Make My Day

Des Weiteren wurde mit „Make My Day“ ein weiterer Horror-Anime-Film angekündigt. Dieser wird im 3DCG-Studio 5 Inc. produziert und basiert auf einer Geschichte von Yasuo Ohtagaki. Regie führt Makoto Honda, während Yumiko Yoshizawa das Skript schreibt.

© Netflix

Die Geschichte des Anime-Films spielt auf einem von Eis und Schnee bedeckt Planeten. Dort erschienen plötzlich mysteriöse Kreaturen und begannen, die Einwohner zu attackieren. Kann die Menschheit diesen Angriff überstehen?

Netflix: Starttermine einiger „Anime Originals“ enthüllt

Doch das waren noch nicht alle Neuigkeiten, denn im Rahmen des Geeked Week-Events wurden ebenfalls noch Informationen zu weiteren „Netflix Anime Originals“ enthüllt. Die Bezeichnung haben wir deshalb in Anführungszeichen gesetzt, da der VoD-Anbieter diese Werke zwar so kennzeichnet, es sich hierbei streng genommen allerdings um keine Eigenproduktionen des Unternehmens handelt.

Anime Nr. 1: Edens Zero

Der VoD-Anbieter enthüllte mit dem 26. August 2021 das weltweite Startdatum des Sci-Fi-Fantasy-Abenteuers „Edens Zero“. Die Anime-Serie entsteht im Studio J.C.Staff unter der Regie von Shinji Ishihira.

Eines Tages verschlägt es die junge Rebecca mit ihrer Katze Happy in den Vergnügungspark eines scheinbar verlassenen Planeten. Dort trifft sie auf den Jungen Shiki, mit dem sie sich anfreundet und gemeinsam mit ihm beschließt, in den Weiten des Alls allerlei aufregende Abenteuer zu erleben.

Anime Nr. 2: Mobile Suit Gundam: Hathaway

Die Verantwortlichen gaben zudem bekannt, dass sich der Streaming-Service die Rechte am Anime-Film „Mobile Suit Gundam: Hathaway“ sichern konnte. Der Film, welcher den Auftakt einer Trilogie markiert, entstand im Studio Sunrise und wurde von Regisseur Shukou Murase inszeniert.

The next entry in the Gundam series is coming.



Catch the trailer for Mobile Suit Gundam Hathaway. #GeekedWeek pic.twitter.com/xgfeAAe3eg — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

Seit dem letzten großen Krieg sind 12 Jahre vergangen, doch die Welt wird noch immer von militärischen Konflikten, Korruption und Umweltverschmutzung dominiert. Aus diesem Grund flüchteten viele Menschen in den Weltraum, doch ein neuer Konflikt bahnt sich bereits an. Der Anime-Film hat noch keinen Starttermin.

Anime Nr. 3: Shaman King

Die Neuauflage des Fantasy-Abenteuers „Shaman King“ entsteht im Studio Bridge unter der Regie von Joji Furuta und startet weltweit am 9. August 2021 bei Netflix.

Alle 500 Jahre findet ein Turnier statt, um den nächsten König der Schamanen zu bestimmen. Auch Yo Asakura will daran gemeinsam mit seinem Schutzgeist Amidamaru teilnehmen und natürlich gewinnen. Allerdings stellen sich ihm auf diesem Weg viele starke Schamanen in den Weg.

Anime Nr. 4: Transformers: War for Cybertron Trilogy Kingdom

Den Abschluss bildet das Finale der 3DCG-Anime-Serie „Transformers: War for Cybertron Trilogy“. Hierbei handelt es sich übrigens wieder um ein richtiges Netflix Anime Original, das im Studio Polygon Pictures entstand und am 29. Juli 2021 exklusiv bei Netflix startet.

The final installment of the Transformers: War for Cybertron trilogy, KINGDOM, is coming very soon: July 29th. #GeekedWeek pic.twitter.com/RSKRWJIy96 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

Anime-Fans dürfen sich also nicht nur auf einen prall gefüllten Sommer, sondern auch darüber hinaus auf massig Neustarts auf Netflix freuen.