The Witcher: Monster Slayer öffnet Beta-Phase für Android – So registriert ihr euch!

Mit The Witcher: Monster Slayer erscheint die Hexer-Alternative zu Pokémon Go und damit ein weiteres AR-Spiel, bei dem sich reale Welt und Smartphone miteinander verbinden. Während das neue „The Witcher“-Spiel schon in einigen Ländern fleißig via iOS getestet wird, können nun weltweit Android-Nutzer nachziehen, in dem sie sich für die Beta-Phase anmelden.

The Witcher: Monster Slayer auf Android spielen – So geht’s!

Wer von den niedlichen Taschenmonstern des Pokémon-Universums so langsam gelangweilt ist, kann sich nun für die Early-Access-Beta von „The Witcher: Monster Slayer“ registrieren und sich den etwas tödlicheren Kreaturen widmen. Mit der Registrierung können Android-User zum kommenden Soft-Launch früher als andere auf das Augmented Reality-Rollenspiel zugreifen und Monster Slayer schon vor dem offiziellen Release herunterladen.

Wie registriere ich mich? Ihr müsst nur über diesen Link auf die Website des Spiel gehen und euch dort entsprechend mit folgenden Daten für die Vorphase anmelden:

Google Play-E-Mail-Adresse (Wichtig, sonst könnt ihr nicht für den Early Access freigeschaltet werden)

Smartphone-Hersteller

Smartphone-Modell

Wann ist der Release? Einen offiziellen Releasetermin für „The Witcher: Monster Slayer“ gibt es noch nicht, bis auf die grobe Ankündigung einer Veröffentlichung in diesem Jahr. Dafür soll der technische Soft-Launch des AR- Games bereits Ende April erfolgen und damit auch die Freischaltung für den Early Access.

So sieht es aus, wenn ihr in dem AR-Spiel auf Monsterjagd geht. © Spokko/CD Projekt

Worum geht es in Monster Slayer?

Bei dem Augmented-Reality-Spiel für euer Smartphone handelt es sich tatsächlich um ein Rollenspiel, das ebenso eine Story und verschiedene Quests beinhalt wird, wie wir es von den The Witcher-Hauptspielen kennen. Dabei soll jedoch kein Vorwissen aus den Games, den Büchern von Andrzej Sapkowski oder der Netflix-Adaption notwendig sein. Unter den Features sind:

Erkundung der Spielwelt

Charakterausbau

Alte und neue Monster und Feinde

RPG-inspirierte Kämpfe

Tränke brauen

Bomben herstellen

Trophäen sammeln

Wie viel kostet das Mobile Game? Monster Slayer wird euch gar nichts kosten, es soll als kostenloses Spiel für Android und iOS veröffentlicht werden. In-Game-Käufe wird es wohl trotzdem geben.