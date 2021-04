The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Trailer der Netflix-Serie

Der Serienhit The Witcher wird noch in diesem Jahr mit der 2. Staffel auf Netflix fortgesetzt. Neben einem Wiedersehen mit Henry Cavill als Hexer Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer, dürfen sich Fans und Kenner der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski und der erfolgreichen CD Projekt-Spielreihe The Witcher auf viele bekannte Charakteren und Orte freuen.

Wir haben euch hier die wichtigsten Informationen zum Start der 2. Staffel, die Besetzung mit den vielen Neuzugängen, erste Story-Details und vieles mehr zusammengestellt.

The Witcher: Starttermin der 2. Staffel auf Netflix

Wann kommt Staffel 2 von The Witcher auf Netflix? Noch wurde kein konkreter Starttermin bekannt gegeben, jedoch hat Netflix-Chef Ted Sarandos bereits bestätigt, dass die 8 neuen Folgen der Fantasy-Serie Ende 2021 auf dem Streamingdienst an den Start gehen werden. Damit wird eine der erfolgreichsten Netflix-Serien genau zwei Jahre nach der ersten Staffel endlich fortgesetzt.

Ursprünglich war ein Release der neuen Folgen schon früher geplant, doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Filmarbeiten mehrfach unterbrochen werden. Hinzu kam eine Knieverletzung des Geralt-Darstellers Henry Cavill, die er sich bei den Dreharbeiten zugezogen hatte und ihn zu einer Schauspielpause zwang.

Erste Story-Details zur Handlung in Staffel 2

Worum geht es in der 2. Staffel von The Witcher? Die neuen Folgen setzen da an, wo wir zuletzt Geralt, Ciri und Yennefer verlassen mussten: Erstmals wird das Dreiergespann aufeinandertreffen. Doch die Gegner sind nicht fern und haben bereits die Verfolgung der jungen Prinzessin Ciri und ihren Begleitern aufgenommen. Zuflucht erhalten sie in der alten Hexer-Festung Kaer Morhen.

Hier findet Ciri nicht nur neue Freunde und Verbündete, auch wird sie zur Kämpferin am Schwert ausgebildet und lernt ihre besonderen Kräfte zu kontrollieren. Zudem sind eine Vielzahl von Monstern und neuen Gegnern angekündigt. Zuletzt gab es gar Hinweise auf einen ersten Auftritt der Wilden Jagd beziehungsweise der Roten Reiter.

The Witcher: Erstes Monster-Material aus Staffel 2 gesichtet

Netflix hat derweil eine offizielle Synopsis der „The Witcher“–Serie veröffentlicht, die den Inhalt der 2. Staffel knapp umreißt ohne zu viel von der Handlung zu verraten:

„Überzeugt davon, dass Yennefers in der Schlacht von Sodden ums Leben gekommen ist, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt: Die Hexer-Heimat Kaer Morhen. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb seiner Mauern nach Vormachtstellung streben, muss er das Mädchen vor etwas weitaus Gefährlicherem schützen: der mysteriösen Kraft, die sie in sich trägt.“

Besetzung der 2. Staffel mit allen wichtigen Neuzugängen

Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich hat auch für die 2. „The Witcher“–Staffel einiges vor und kündigt viele neue Charaktere an, die Kenner der Vorlage bereits ein Begriff sein dürften und Fanherzen höher schlagen lassen. Dazu zählen etwa bekannte Hexer-Namen aus dem Umfeld von Geralt und der Hexer-Festung Kaer Morhen, allen voran Geralts Ziehvater Vesemir und die bekannten Hexer Coën, Lambert und Eskel.

Das sind die ersten Bilder der Hauptfiguren aus der 2. Staffel! © Netflix

Doch zuvor gibt es ein Wiedersehen mit Henry Cavill als Geralt von Riva, Freya Allan als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg und Anna Shaffer als Triss Merigold. Auch Geralts treuer Begleiter und Publikumsliebling – neben seinem Pferd Plötze natürlich – Joey Batey als Barde Rittersporn wird natürlich zurückkehren. Ob er einen weiteren Ohrwurm wie Toss A Coin To Your Witcher schreiben wird, bleibt abzuwarten. Auf der gegnerischen Seite darf Eamon Farren als Cahir, Anführer der Armee aus Nilfgaard nicht fehlen, der die Verfolgung der Flüchtenden aufnimmt.

The Witcher: Set-Bilder zu Staffel 2 präsentieren neue Nilfgaard Rüstung

Liste: Die komplette Besetzung der 2. Staffel (soweit bekannt)

Erstes Trailer-Material zu The Witcher: Staffel 2

Zum Abschluss noch ein Video von den Dreharbeiten der 2. Staffel mit ein paar ersten Szenen. Ein erster richtiger Preview-Trailer auf die neuen Folgen lässt noch auf sich warten. Hoffen wir, dass er bald eintreffen wird.

The Witcher: Staffel 3 und Spin-Offs

Netflix hat bereits eine 3. Staffel von „The Witcher“ in Auftrag gegeben. Darüber hinaus wird das Franchise mit weiteren Serien erweitert, wie der Anime-Film Nightmare of the Wolf und die sechsteilige Prequel-Serie Blood Origins als Vorgeschichte zur Hexer-Saga. Hinzu kommen erste Hinweise auf eine geplante Serie über die Magierinnen der Fantasy-Welt.

The Witcher: In welcher Reihenfolge liest man die Buchvorlage von Andrzej Sapkowski?

Um ein wenig die Wartezeit auf Staffel 2 zu verkürzen, möchten wir euch zu unserem großen Witcher-Quiz einladen. Teste euer Wissen zur ersten Season!

Das The Witcher-Quiz zur Serie! Herzlich Willkommen zum „The Witcher“-Quiz! Neutralität ist bei diesen Fragen leider keine Option: Wir brauchen eure korrekten Antworten, um euch zum Experten der Hexer-Serie küren zu können! Seid also bereit für 23 Fragen zu „The Witcher“. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Wir fangen leicht an: Wie nennt Geralt all seine Pferde? Yen Plötze Merigold

Was opfern alle Zauberinnen für ihre ewige Schönheit und Macht? Ihre Fruchtbarkeit Eine Haarlocke Ihre linke Niere

Warum möchte Stregebor, dass Renfri getötet wird? Weil sie sein kostbarstes Buch gestohlen hat. Weil sie ihm das Augenlicht genommen hat. Weil sie unter dem Fluch der Schwarzen Sonne geboren wurde.

Sing weiter: Toss A Coin To Your Witcher ... ... O’ Yenni and Penny. ... O’ Valley of Plenty. ... Just Thirty or Twenty.

Wie heißt das Prequel zur Serie, das 1.200 Jahre vor der Handlung mit Geralt, Ciri und Yennefer spielt? The Witcher: Origin The Witcher: Bloodlines The Witcher: Nightmare of the Wolf

Welche Armee fällt über Nacht in Cintra ein? Die Nilfgaarder Die Skelliger Die Oxenfurter

Wie nennt man Cirillas Großmutter Calanthe noch? Die Rose von Cintra Die Löwin von Cintra Der Puma von Cintra

Von wem stammt die Brosche auf Geralts Schwert? Renfri Yennefer Visenna

Zu welchem Tier wurde Ciris Vater Duny einst durch einen Fluch verwandelt? Zu einer Ratte Zu einem Hasen Zu einem Igel

Welche Augenfarbe haben Yennefers Augen? Violett Grün Gelb

Wozu dient Rittersporns Toss A Coin To Your Witcher in der Serie? Als Zeitvertreib Als Entschuldigung Als PR-Kampagne

Welches getötete Ungeheuer schleppt Geralt mit nach Blaviken? Eine Striege Eine Arachnomorphe Eine Kikimora

Im Dienst welches Königs steht Triss Merigold? König Tuirseach König Foltest König Lennister

Welchen Decknamen verwendet Ciri auf ihrer Flucht? Cirilla Fiona Riannon

Wie lange hat Geralt-Darteller Henry Cavill für seine Schwertkampfszenen trainiert? 3 Monate 2 Wochen 8 Wochen

Welches Geschenk erhielt Rittersporn von dem Elfenkönig Filavandrel? Eine Lyra Eine Armbrust Eine Laute

Mit welchem Drachen kämpfen Geralt und Yennefer Seite an Seite? Mit einem Goldenen Mit einem Grünen Mit einem Silbernen

Warum will Ciri Mäussack plötzlich töten? Weil er ihre Mutter beleidigt hat. Weil er ein Doppler ist. Weil er ihren Vater auf dem Gewissen hat.

Weshalb war Geralt derjenige, dem der Dschinn die Wünsche erfüllen musste? Weil er das Siegel hatte. Weil er den ersten Wunsch ausgesprochen hatte. Weil er das Gefäß gefunden hatte.

Wie nennt Tissaia de Vries Yennefer zu Beginn ihrer Ausbildung? Kalb Kröte Ferkel

Worum geht es in dem The Witcher-Anime Nightmare of the Wolf? Um Geralt Kindheit Um Vesemirs Vergangenheit Um Lamberts Jugend

Auf welcher Anhöhe kämpften die Zauberer erbittert gegen Nilfgaard? Aretusa Vengerberg Sodden

Wie wird Geralt von Riva noch genannt? Der weiße Wanderer Der weiße Wolf Der weiße Schlächter

Finale Frage: Welche Frage stellt Ciri Geralt beim ersten Aufeinandertreffen? Wo ist Yennefer? Wer ist Yennefer? Wann ist Yennefer?