The Witcher 3-Upgrade für PS5 und Xbox Series X soll noch 2021 erscheinen

CD Projekt RED hat uns gestern mit einer Informationsflut überrollt. Dazu zählen auch Neuigkeiten zu dem angekündigten Next-Gen-Upgrade von The Witcher 3: Wild Hunt. So wie es aussieht ist die Entwicklung der optimierten Version weiterhin auf Kurs und soll uns nach wie vor 2021 erwarten.

The Witcher 3 für PS5 & Xbox Series X: Release noch 2021

Wie Radek Grabowski, leitender PR-Manager bei CD Projekt Red, in einem Twitter-Post nach dem Strategie-Update des Unternehmens noch einmal separat verkündet, ist der Release des Next-Gen-Upgrades weiterhin für dieses Jahr geplant, genauer gesagt für die zweite Jahreshälfte in 2021. In einem ähnlichen Zeitraum soll ebenso die für PlayStation 5 und Xbox Series X/S optimierte Version von Cyberpunk 2077 erscheinen.

ICYMI, the next-generation update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming in the second half of 2021. pic.twitter.com/h2ISyEllQq — Radek (@gamebowski) March 30, 2021

Was beinhaltet die Next-Gen-Version vom The Witcher 3? Das Upgrade wird von dem US-amerikanischen Entwicklerstudio Saber Interactive entwickelt und soll das Spiel für die neue Konsolengeneration optimieren. Dabei sollen die Features von PS5 und Xbox Series entsprechend ausgenutzt werden, was Ray Tracing und schnellere Ladezeiten bedeutet. Außerdem werden alle DLCs sowie die beiden Expansion-Packs Hearts of Stone und Blood and Wine enthalten sein.

Xbox Series X eliminiert in The Witcher 3 den Ladebildschirm komplett

Die Next-Gen-Upgrade von „The Witcher 3“ wird für alle Spieler kostenlos sein, die das RPG bereits für die PS4, Xbox One oder den PC besitzen. Was noch in der optimierten Version enthalten sein wird, ist nicht bekannt.

Dafür wurden dem Kartenspiel Gwent bereits weitere Updates zugesichert sowie die diesjährige weltweite Veröffentlichung das AR-Games The Witcher: Monster Slayer angekündigt.