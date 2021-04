The Witcher Staffel 2: Weitere Charaktere bekannt!

Wenn ihr wissen möchtet, wer außerdem noch in der neuen Staffel mitspielen wird, könnt ihr euch unsere Liste der Neuzugänge ansehen.

Während die meisten Charaktere auf einer fiktiven Vorlage beruhen, soll es mit Aylne eine ganz neue Figur in der Serie geben, über die noch nicht viel bekannt ist. Einen offiziellen Trailer zur neuen Staffel gibt es zwar noch nicht, jedoch könnt ihr in einem kurzen Video hinter die Kulissen der Dreharbeiten blicken.

Außerdem wird Vizimir , der König von Redanien, seinen ersten Auftritt haben, wobei die Fäden im Hintergrund von Dijkstra und Philippa gezogen werden. Er wird von Ed Birch dargestellt, den man bereits aus der Serie „The Last Kingdom“ kennt.

Ihr Anführer Eredin Bréacc Glas wird nach Angaben von Redanian Intelligence von Sam Hazeldine gespielt, der bereits an Produktionen wie „Peaky Blinders“ und „The Innocents“ beteiligt war.

Für Staffel 2 der Fantasy-Serie hat Netflix noch einmal bekannte Darsteller*innen ins Boot geholt, die ebenso berüchtigte Charaktere verkörpern. Aufnahmen vom Set verrieten bereits, dass die Wilde Jagd beziehungsweise die Roten Reiter nun eine Rolle in der Serie spielen werden.

Nun wurde bekannt, dass einige neue Charaktere in dieser Staffel auftreten sollen, die Fans bereits aus den Spielen oder Büchern kennen werden. Um welche Figuren und Schauspieler*innen es sich dabei handelt, erfahrt ihr hier.

That’s a wrap! Erst kürzlich wurden die Dreharbeiten zur 2. Staffel der Serienadaption von The Witcher abgeschlossen. Mit einer Veröffentlichung ist dann im Herbst oder Winter 2021 zu rechnen.

The Witcher: Behind the Scenes-Video gewährt Blick hinter die Kulissen der 2. Staffel