The Witcher: Das Quiz zur Serie – Bist du ein wahrer Kenner?

Spin-off und Animefilm sind bereits in Arbeit und auch die 2. Staffel von The Witcher nimmt allmählich Formen an. Ein guter Zeitpunkt also euch unser aktualisiertes Quiz zu servieren und euch über die Netflix-Serie mit Henry Cavill, Anya Chalotra und Freya Allen auszufragen!

In der Netflix-Produktion begleiten wir Hexer Geralt von Riva durch eine Welt voller Magie und Monster. Doch nicht immer sind es die abscheulichen Kreaturen, die wir vermuten … Zwischen Intrigen, Machtkämpfen und Krieg kämpft sich Geralt vom Schicksal geleitet durch sein Leben, erlebt Hass, Missgunst, Angst, aber auch Liebe, Freundschaft und Hoffnung.

Testet euer Wissen zur Netflix-Show

Wie aufmerksam ihr beim Schauen der Serie gewesen seid, könnt ihr mit Hilfe unserer Fragen zu Staffel 1 der Serie nun testen und euch entweder stolz auf die Schulter klopfen oder die kompletten acht Folgen ein weiteres Mal durchsuchten. Ihr könnt also nur gewinnen!

Das The Witcher-Quiz zur Serie! Herzlich Willkommen zum „The Witcher“-Quiz! Neutralität ist bei diesen Fragen leider keine Option: Wir brauchen eure korrekten Antworten, um euch zum Experten der Hexer-Serie küren zu können! Seid also bereit für 23 Fragen zu „The Witcher“. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Wir fangen leicht an: Wie nennt Geralt all seine Pferde? Yen Plötze Merigold

Was opfern alle Zauberinnen für ihre ewige Schönheit und Macht? Ihre Fruchtbarkeit Eine Haarlocke Ihre linke Niere

Warum möchte Stregebor, dass Renfri getötet wird? Weil sie sein kostbarstes Buch gestohlen hat. Weil sie ihm das Augenlicht genommen hat. Weil sie unter dem Fluch der Schwarzen Sonne geboren wurde.

Sing weiter: Toss A Coin To Your Witcher ... ... O’ Yenni and Penny. ... O’ Valley of Plenty. ... Just Thirty or Twenty.

Wie heißt das Prequel zur Serie, das 1.200 Jahre vor der Handlung mit Geralt, Ciri und Yennefer spielt? The Witcher: Origin The Witcher: Bloodlines The Witcher: Nightmare of the Wolf

Welche Armee fällt über Nacht in Cintra ein? Die Nilfgaarder Die Skelliger Die Oxenfurter

Wie nennt man Cirillas Großmutter Calanthe noch? Die Rose von Cintra Die Löwin von Cintra Der Puma von Cintra

Von wem stammt die Brosche auf Geralts Schwert? Renfri Yennefer Visenna

Zu welchem Tier wurde Ciris Vater Duny einst durch einen Fluch verwandelt? Zu einer Ratte Zu einem Hasen Zu einem Igel

Welche Augenfarbe haben Yennefers Augen? Violett Grün Gelb

Wozu dient Rittersporns Toss A Coin To Your Witcher in der Serie? Als Zeitvertreib Als Entschuldigung Als PR-Kampagne

Welches getötete Ungeheuer schleppt Geralt mit nach Blaviken? Eine Striege Eine Arachnomorphe Eine Kikimora

Im Dienst welches Königs steht Triss Merigold? König Tuirseach König Foltest König Lennister

Welchen Decknamen verwendet Ciri auf ihrer Flucht? Cirilla Fiona Riannon

Wie lange hat Geralt-Darteller Henry Cavill für seine Schwertkampfszenen trainiert? 3 Monate 2 Wochen 8 Wochen

Welches Geschenk erhielt Rittersporn von dem Elfenkönig Filavandrel? Eine Lyra Eine Armbrust Eine Laute

Mit welchem Drachen kämpfen Geralt und Yennefer Seite an Seite? Mit einem Goldenen Mit einem Grünen Mit einem Silbernen

Warum will Ciri Mäussack plötzlich töten? Weil er ihre Mutter beleidigt hat. Weil er ein Doppler ist. Weil er ihren Vater auf dem Gewissen hat.

Weshalb war Geralt derjenige, dem der Dschinn die Wünsche erfüllen musste? Weil er das Siegel hatte. Weil er den ersten Wunsch ausgesprochen hatte. Weil er das Gefäß gefunden hatte.

Wie nennt Tissaia de Vries Yennefer zu Beginn ihrer Ausbildung? Kalb Kröte Ferkel

Worum geht es in dem The Witcher-Anime Nightmare of the Wolf? Um Geralt Kindheit Um Vesemirs Vergangenheit Um Lamberts Jugend

Auf welcher Anhöhe kämpften die Zauberer erbittert gegen Nilfgaard? Aretusa Vengerberg Sodden

Wie wird Geralt von Riva noch genannt? Der weiße Wanderer Der weiße Wolf Der weiße Schlächter

Finale Frage: Welche Frage stellt Ciri Geralt beim ersten Aufeinandertreffen? Wo ist Yennefer? Wer ist Yennefer? Wann ist Yennefer?



The Witcher: Making-of

Kürzlich ist außerdem ein Making-of zu „The Witcher“ erschienen, das so einigen ein Lächeln auf die Lippen zaubern und die Zeit bis zum Start der 2. Staffel etwas verkürzen könnte. Außerdem erfahrt ihr darin noch mehr über die Fantasy-Serie: