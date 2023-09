Wann kommt Arcane: Staffel 2 auf Netflix? – Serienstart bekannt!

Wer hätte gedacht, dass eine League of Legends-Animationsserie für so viel Aufsehen sorgen würde wie Arcane? Riot Games und Netflix haben eine echte Must-see-Serie auf die Beine gestellt und deshalb lechzt die Community nach mehr.

Wir hatten bereits die Gewissheit, dass eine zweite Staffel produziert wird und jetzt können wir eingrenzen, wann es auf Netflix weitergeht.

Wann läuft Arcane: Staffel 2 auf Netflix?

In einer Videokonferenz hat der chinesische Konzern Tencent, der über allem die Hand hält, die heiße Info geteilt. Arcane: Staffel 2 läuft im Winter 2024 auf Netflix.

Die Information wurde von @LeagueOfLeaks via Twitter preisgegeben, die auf der Video V Vision Conference 2024 ausgesprochen wurde.

Wir müssen uns also bis zum vierten Quartal 2024 gedulden und dann geht es endlich mit der Erfolgsserie weiter!

Wenn der Serienstart mit dem 15. Jubiläum von „League of Legends“ übereinstimmen sollte, könnte der Termin irgendwann gegen Ende Oktober, Anfang November 2024 fallen.

Was passiert in Arcane: Staffel 2?

Was in Arcane: Staffel 2 gezeigt wird, ist bis jetzt noch unbekannt. Die Geschehnisse dürften allerdings direkt an den Inhalt der ersten Staffel angrenzen.

Bestätigt ist, dass die Serienfortsetzung wieder in Piltover und Zhaun spielt. Das hat Riot Games innerhalb der offiziellen Arcane-Doku bestätigt.

Und dann wird hoffentlich der Cliffhanger aus dem Finale der ersten Staffel aufgeklärt.

Zhaun fordert die Unabhängigkeit gegenüber Piltover, doch hier kommt Jinx ins Spiel. Sie feuert eine echte Megarakete auf die Versammlung des Piltover-Rats. Viktor, Jayce und Mel könnte also ein düsteres Schicksal blühen, während die Verhandlungen demnach offiziell gescheitert sein dürften.

Aus dem vermeidlichen Frieden könnte ein waschechter Krieg zwischen Piltover und Zhaun entstehen. Doch es gibt auch Stimmen, die auf Noxus deuten (der Heimat von Mel). Ambessa ließ bereits durchsickern, dass Noxus eigenen Feinden gegenüberstünde.

Obendrein dürften Jinx und Caitlyn aufeinandertreffen, während wir erst noch erfahren müssen, was aus Cassandra wird (Caitlyns Mutter).

Welche Charaktere könnten eurer Meinung nach noch so alles in Erscheinung treten? Worauf freut ihr euch am meisten in der Fortsetzung? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns über die erste Staffel!