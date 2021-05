The Witcher Blood Origin: Der Darsteller für Eredin steht fest, Cast vergrößert sich

Nachdem bekannt wurde, dass die Dreharbeiten der Prequel-Serie The Witcher Blood Origin bereits im Juli beginnen sollen, geht die Produktion nun mehr und mehr in die Vollen. Nicht nur werden die britischen Arborfield Studios für den Dreh vorbereitet, es werden außerdem weitere Schauspieler bekannt, die daran mitwirken.

Die Leser*innen der Sapkowski-Buchvorlage sowie Spieler*innen der Witcher-Videospiele von CD Projekt RED werden sich hierbei wohl freuen, dass mit dem neusten Cast-Mitglied Eredin Bréacc Glas als beteiligter Charakter bestätigt wurde. Damit gesellt sich zu Protagonist Fjall ein weiterer Schauspieler.

The Witcher Blood Origin: Dieser Darsteller spielt Eredin

In Blood Origin wird Jacob Collins-Levy in die Rolle des düsteren Eredin schlüpfen, den einige aus dem Historiendrama „The White Princess“ als Henry VII. oder aus „Outlaws“ als Thomas Curnow kennen könnten. Aktuell spielt er in der Netflix-Serie „Young Wallander“ außerdem den Karl-Axel Munck.

Jacob Collins-Levy in „The White Princess“ © Company Pictures

Wer ist Eredin? Sowohl in Büchern als auch in Spielen handelt es sich bei Eredin und einen Erlenelfen und um den Anführer der Roten Reiter aka dem König der Wilden Jagd.

In den Büchern: In der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski taucht er erstmals in „Die Dame vom See“ auf. Hier lernt Ciri den Erlenelf durch Avallac’h erstmalig kennen und tritt bereits früh in Konflikt mit ihm.

In der taucht er erstmals in „Die Dame vom See“ auf. Hier lernt Ciri den Erlenelf durch erstmalig kennen und tritt bereits früh in Konflikt mit ihm. In den Spielen: In The Witcher 3 spielt Eredin eine tragende Rolle, denn er ist es, der Ciri im Laufe der Story durch die gesamte Spielwelt gemeinsam mit der Wilden Jagd verfolgt und für seine Zwecke missbrauchen will.

Eredin in „The Witcher3: Wild Hunt“ © CD Projekt

Welche Rolle spielt Eredin in Blood Origin?

„The Witcher Blood Origin“ wird 1200 Jahre vor den Geschichten des Geralt von Riva spielen und demnach zeigen, wie der Kontinent vor der Sphärenkonjunktion und den ersten Monstern und Hexern ausgesehen hat. Hierzu zählen auch die ersten Bewohner des Kontinents: das alte Hügelvolk der Aen Seidhe, die mit weißen Schiffen lange vor den Menschen dort ankamen. Ihren Gegenpart bilden die Erlenelfen, denen auch Eredin angehört.

The Witcher: Blood Origin verliert Jodie Turner-Smith, Ersatz für Elfin Éile gesucht

Was sind Erlenelfen? Die Erlenelfen gehören dem Erlenvolk an und werden auch Aen Elle genannt. Sie stammen aus einer Parallelwelt, die sie im Gegensatz zu den Aen Seidhe durch ein Weltentor verlassen und betreten können. Nur noch wenigen Aen Ellen ist es nach der Sphärenkonjunktion noch möglich so zwischen verschiedenen Welten zu reisen. In Blood Origin fiel Eredin ein Besuch des Kontinents also möglicherweise noch leichter.

Eredin in der zweiten The Witcher-Staffel

Doch damit nicht genug. Der Anführer der Wilden Jagd wird auch in der 2. Staffel von „The Witcher“ dabei sein. Wie bekannt wurde, sind die Roten Reiter ebenso Teil der zweiten Season und damit auch ihr König. Gespielt wird der Elf hier jedoch nicht von Collins-Levy, sondern von Sam Hazeldine, der offenbar einen älteren Eredin visualisiert.

The Witcher: Der Cast von Staffel 2 – Liste der Besetzung und alle Neuzugänge

Wann erscheint Blood Origin? Mit dem Netflix-Release der sechsteiligen Miniserie ist frühestens im Sommer 2022 zu rechnen. Ein genauer Starttermin liegt bislang noch nicht vor.