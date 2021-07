The Witcher: Release von Staffel 2 der Netflix-Serie bekannt

Im Rahmen der WitcherCon wurde nun bekannt gegeben, wann die 2. Staffel der The Witcher-Serie auf Netflix startet. Und tatsächlich ist es noch in diesem Jahr so weit: Im Dezember 2021 werden wir endlich die neue Season bei dem Steamingdienst zu sehen bekommen.

The Witcher: Startdatum von Staffel 2 der Serie auf Netflix

Es ist nun endlich offiziell bekannt gegeben worden, wann die 2. Staffel der „The Witcher“-Serie auf Netflix erscheint:

Release-Termin: 27. Dezember 2021

© Netflix

Episodentitel aller 8 Folgen der 2. Staffel

Darüber hinaus wurden die (englischen) Original-Titel der einzelnen Folgen veröffentlicht. Damit bekommen wir natürlich einen kleinen Eindruck davon, was in den einzelnen acht Episoden der neuen „The Witcher“-Staffel passieren könnte beziehungsweise zu sehen ist – wie die Hexerfestung Kaer Morhen:

Episode 1 – A Grain of Trut

Episode 2 – Kaer Morhen

Episode 3 – What Is Lost

Episode 4 – Redanian Intelligence

Episode 5 – Turn Your Back

Episode 6 – Dear Friend

Episode 7 – Voleth Meir

Episode 8 – [TOP SECRET]

Erste Bilder von Lambert, Jaskier und Ciri

Der erste Stream zur WitcherCon hatte noch mehr als den Starttermin der 2. Staffel zu bieten. Wir haben auch einen Teaser zu einem der neuen Monster zu sehen bekommen – das allerdings nur einen kralligen Fuß zeigt. Der gehört offenbar zu einem Waldschrat, den Spielende der „The Witcher“-Games von CD Projekt RED bereits recht gut kennen sollten.

Darüber hinaus gab es einen ersten Blick auf Lambert (Paul Bouillon) und Ciri (Freya Allan) in der neuen Season, ebenso wie eine erste Bühnen-Performance von Jaskier aka Rittersporn (Joey Batey).



© Netflix