The Witcher-Serie vs. The Witcher 3: Geralt, Yennefer und Ciri im optischen Vergleich

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Witcher sind in vollem Gange und auch die ersten Bilder zu den einzelnen Protagonisten sind erschienen. So durften wir bereits einen Blick auf Geralt in seiner neuen Rüstung, Ciri in ihrem kampfbereiten Outfit und Yennefer in Fesseln werfen.

Doch wie groß ist die Ähnlichkeit zu den allseits geliebten Charaktere in The Witcher 3? Immerhin soll die neue Season mehr Ähnlichkeiten zu den Videospielen von CD Projekt RED haben und deshalb so einige Easter Eggs enthalten. Wagen wir den Vergleich!

The Witcher-Serie versus The Witcher 3

Während die drei Hauptfiguren in der ersten Staffel von „The Witcher“ noch voneinander getrennt in die Handlung eingeführt worden sind, treffen Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra), Cirilla (Freya Allen) und Geralt von Riva (Henry Cavill) in der 2. Season endlich aufeinander.

Nachdem sich Geralt und Ciri bereits am Ende von Staffel 1 begegneten, bringt der Hexer sie in den neuen Folgen zur Hexerfestung Kaer Morhen. Dort wird sie offenbar ihre Ausbildung zur Hexerin beginnen, durch die sie laut Showrunnerin Lauren S. Hissrich mehr zu der Ciri wird, wie wir sie aus Wild Hunt kennen. Und eine größere Ähnlichkeit ist inzwischen zu erkennen:

So sieht Ciri im Vergleich mit ihrem Videospiel-Pendant aus. © CD Projekt/Netflix – „The Witcher“

Dass Anya Chalotra eine ganz eigene Yennefer verkörpert, die allerdings nicht weniger vor Stolz, Schönheit und Wagemut glänzt, hat sie uns bereits in der ersten Staffel bewiesen. Dennoch lässt sich in den neuen Folgen erneut eine gewisse Ähnlichkeit zur ihrem Videospiel-Gegenstück nicht abstreiten, an der einige Blessuren und strähniges Haar nichts ändern:

Es ist vor allem die faszinierend Ausstrahlung, die Anya und Yen gemeinsam haben. © CD Projekt/Netflix – „The Witcher“

Und auch Henry Cavill mimt einen eigeninterpretierten Geralt. Die dennoch vorhandenen Parallelen zu Wild Hunt-Geralt kann allerdings keiner abstreiten:

Weiße Haare, Schwert und Rüstung. Aber die beiden teilen mehr, wie Cavill bereits verraten hat. © CD Projekt/Netflix – „The Witcher“

Wie viele weitere Verweise und Ähnlichkeiten zu den CD Projekt-Games in der neuen Staffel existieren werden, finden wir wohl erst mit Release im Jahr 2021 heraus. Solang müssen wir uns nämlich noch gedulden bis die neuen Folgen erscheinen. Vielleicht werden wir ja sogar mit einer 2. Badewannenszene belohnt.