Es ist es endlich soweit: Die 2. Staffel der Erfolgsserie The Witcher geht am 17. Dezember auf Netflix an den Start. Wir sagen euch, ab wann ihr genau die neuen Folgen auf dem Streamingdienst erwarten dürft und was wir von der neuen Staffel mit Henry Cavill als Hexer Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer alles erwarten dürfen.

Wann genau erscheint The Witcher Staffel 2 auf Netflix?

Die neuen Folgen des Serienhits geht am 17. Dezember 2021 um 9:00 Uhr deutscher Zeit auf dem Streamingdienst an den Start. Damit wird eine der erfolgreichsten Netflix-Serien genau zwei Jahre nach der ersten Staffel fortgesetzt.

Wie viele Episoden gibt es in Staffel 2 von The Witcher?

Wie schon bei der Auftaktstaffel der Fantasyserie nach der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski, wird es auch diesmal wieder 8 Episoden zur 2. Staffel mit einer Laufzeit von einer Stunde geben. Wie nicht anders von Netflix gewohnt, stehen alle Folgen auf einmal für’s Binge-Watching zur Verfügung.

Die Episoden-Titel aller 8 Folgen der 2. Staffel

Netflix und die Serien-Macher haben derweil die Titel sämtlicher Folgen der neuen „The Witcher“-Staffel preisgegeben. Damit bekommen wir einen kleinen Eindruck davon, was in den einzelnen acht Episoden der 2. Staffel passieren könnte – bis auf die finale Folge, deren Titel noch unter Verschluss gehalten wird:

Folge 1: Ein Körnchen Wahrheit / A Grain of Truth

Folge 2: Kaer Morhen

Folge 3: Was verloren ging / What is Lost

Folge 4: Redanische Spionage / Redanian Intelligence

Folge 5: Entscheidungen / Turn Your Back

Folge 6: Lieber Freund / Dear Friend

Folge 7: Voleth Meir

Folge 8: (Titel noch geheim)

Zum Start der 2. Staffel The Witcher: Recap-Trailer mit Geralt, Ciri und Yennefer

Worum geht es in der 2. Staffel? Erste Story-Details zu den neuen Folgen

Die neuen Folgen setzen da an, wo wir Geralt, Ciri und Yennefer zuletzt verlassen mussten: Erstmals wird das Dreiergespann aufeinandertreffen. Doch die Gegner sind nicht fern und haben bereits die Verfolgung der jungen Prinzessin Ciri und ihren Begleitern aufgenommen. Zuflucht erhalten sie in der alten Hexer-Festung Kaer Morhen, wo sie auf Geralts Mentor Vesimir und weiteren Hexern treffen.

Hier findet Ciri nicht nur neue Freunde und Verbündete, auch nimmt sie hier ihre Ausbildung auf und lernt ihre besonderen Kräfte zu kontrollieren. Zeitgleich versucht die von Geralt für tot gehaltene Yennefer aus ihrer Gefangenschaft zu entkommen.

Bereits im Vorfeld zum Start der 2. Staffel versprach Serienmacherin Lauren S. Hissrich den Fans viele neue Monster aus der Hexer-Saga, die Einzug in die Serie erhalten werden. Zuletzt gab es erste Clips mit Geralt im Kampf gegen ein Myriapod und einen Waldschrat. Zuletzt gab es gar Hinweise auf einen ersten Auftritt der Wilden Jagd beziehungsweise der Roten Reiter.

The Witcher: Neuer Clip zu Staffel 2 bestätigt Geralt im Kampf gegen eine Kreatur aus den Games

Welche Buchvorlagen der Hexer-Saga werden adaptiert?

Kenner der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski haben in der ersten Staffel Elemente aus den Werken „Der letzte Wunsch“ und „Das Schwert der Vorsehung“ wiederfinden können. In der zweiten Staffel, die im Gegensatz zum Anfang der Serie chronologisch erzählt wird, findet sich laut der Ankündigung von Serienmacherin Lauren S. Hissrich die folgenden Geschichten der Saga wieder:

Das Erbe der Elfen

Zeit des Sturms

Ein Körnchen Wahrheit (aus Der letzte Wunsch)

(aus Der letzte Wunsch) Ein Eissplitter (aus Das Schwert der Vorsehung)

The Witcher: Neuer Clip zu Staffel 2 zeigt Ciris Ausbildung auf der Hexerfestung

Die Besetzung von Witcher Staffel 2: Welche neuen Charaktere gibt es?

Die folgende Liste der wichtigsten Figuren und deren Besetzung stellt neben alten Bekannten auch einige Neuzugänge vor:

Geralt von Riva: Henry Cavill

Ciri: Freya Allan

Yennefer of Vengerberg: Anya Chalotra

Rittersporn: Joey Batey

Triss Merigold: Anna Shaffer

Cahir: Eamon Farren

Vesemir: Kim Bodnia

Coën: Yasen Atour

Lambert: Paul Bullion

Eskel: Basil Eidenbenz

Stregobor: Lars Mikkelsen

Vilgefortz: Mahesh Jadu

Francesca Findabair: Mecia Simson

Philippa Eilhart: Cassie Clare

Nivellen: Kristofer Hivju

Erstes Trailer-Material zu The Witcher Staffel 2

Die ersten Trailer zu den neuen Folgen liefern schon jetzt einen vielversprechenden Ersteindruck, doch seht selbst: