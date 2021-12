In wenigen Tage dürfen wir uns endlich auf die 2. Staffel der beliebten Netflix-Serie The Witcher freuen. Am 17. Dezember gehen die neuen Folgen auf dem Streamingdienst an den Start, ganze zwei Jahre nach dem Finale der ersten Staffel.

Als kleinen Vorgeschmack gibt es neben ersten Trailern nun einen exklusiven Ausschnitt, der vor allem den Fans der erfolgreichen Witcher-Spielreihe freuen dürfte: Gezeigt wird Geralt im Kampf gegen die legendäre Kreatur Leshen, auch bekannt als Waldschrat aus The Witcher 3.

A new clip of Henry Cavill's Geralt fighting the Leshen was shown on the Graham Norton Show pic.twitter.com/31FEfetHpW — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) December 3, 2021

Was ist ein Waldschrat?

In der Hexer-Saga von Buchautor Andrzej Sapkowski ist das neue Monster weitgehend unbekannt, es gibt lediglich eine kurze Erwähnung in einer Kurgeschichte. Dafür haben Spieler von The Witcher 3: Wild Hunt durchaus schon die Bekanntschaft mit der Kreatur machen dürfen.

Geralt im Kampf gegen einen Waldschrat © CD Projekt – „The Witcher 3: Wild Hunt“

Der Waldschrat (englisch: Leshen) ist ein furchterregender Waldgeist, der in Wild Hunt in dicht bewachsenen Wäldern lebt und sein Revier auf Tod und Verderb verteidigt. Bisweilen sehen die Menschen die Kreatur deshalb mehr als Beschützer des Waldes – allerdings zurecht als ziemlich tödliche.

„Und da war etwas, was nur lebte, um zu töten. Vor Hunger, zum Vergnügen, aus jemandes krankhaftem Willen geboren oder aus anderen Ursachen. Eine Mantikora, ein Wyvern, ein Nebling, ein Sägmaul, ein Steinbeißer, eine Greule, ein Waldschrat, ein Vampir, ein Ghul, ein Graveir, ein Werwolf, ein Gigaskorpion, eine Striege, eine Jaga, eine Kikimora, ein Vipper.“ (Auszug aus der Buchreihe)

Als mythologisches Vorbild für den Waldschrat in „The Witcher 3“ dient ein uralter slawischer Schutzgottheit des Waldes. In der Serie wird der Waldschrat aber laut der Showrunnerin eine neue spezielle Art der Kreatur sein, zu der wir noch mehr erfahren werden.

The Witcher: Die Monster der 1. Staffel und ihr mythologischer Hintergrund

The Witcher Staffel 2 mit einer Fülle an neuen Monstern

Bereits im Vorfeld zum Start der 2. Staffel von The Witcher mit Geralt von Riva (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) versprach Serienmacherin Lauren S. Hissrich den Fans viele neue Monster aus der Hexer-Saga, die Einzug in die Serie erhalten werden. Zuvor wurde bereits ein Clip mit Geralt im Kampf gegen ein Myriapod veröffentlicht.

Welche weiteren Kreaturen wir zu Gesicht bekommen, erfahren wir spätestens zum Start der 2. Staffel am 17. Dezember auf Netflix.