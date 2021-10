Netflix kündigt sehr zur Freude der vielen Fans die 2. Staffel der Erfolgsserie The Witcher für Ende des Jahres an. Fans der Hexer-Saga – ob der Buchreihe von Andrzej Sapkowski und/oder dem darauf basierenden Spielehit – werden bei den neuen Folgen auf ihre Kosten kommen, versprach bereits im Vorfeld Showrunnerin Lauren S. Hissrich.

Neben einem Wiedersehen mit Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) werden eine Fülle an Neuzugängen und wohlbekannten Charakteren aus den Büchern und Spielen einen wichtigen Part einnehmen, wie etwa der Hexermeister Vesemir mit Coën, Lambert und Eskel aus der Hexer-Festung Kaer Morhen, wo Ciri ihre Ausbildung beginnt.

Das soll aber noch nicht alles sein, möchten die gut informierten US-Kollegen von Redanian Intelligence erfahren haben: demnach bekommen wir auch erstmals mehr über Ciris Vergangenheit zu Gesicht, während sie die gefährliche Ausbildung als Hexerin durchläuft. Niemand Geringeres als Ciris Vater kündigt sich an!

Wer ist Ciris Vater?

Emhyr var Emreis, der sich auch Duny vom Erlenwald nennt, stellt Ciris Vater sowohl in den Büchern als auch in den Games dar, wie in The Witcher 3: Wild Hunt. In der Netflix-Serie wurde sein erstes Erscheinen bereits in der 1. Staffel gezeigt: Kaiser Emhyr ist Herrscher über Nilfgaard und zählt zu den großen Antagonisten der Serie. Gleichzeitig ist er der biologische Vater von Ciri. Er erweitert sein Reich Nilfgaards, indem er gen Norden zieht und schickt außerdem Cahir (Eamon Farren) mit den Nilfgaard-Soldaten los, um Ciri zu suchen.

Geralt war derjenige, der damals den als Monster verfluchten Emhyrs vor der Königin Calanthe von dem Fluch befreite, damit er seine große Liebe Prinzessin Parvetta heiraten konnte. Allerdings versprach dieser versehentlich seine noch ungeborene Tochter Ciri dem Hexer Geralt, da dieser „etwas, was du bereits besitzt aber nichts davon weißt“ als Lohn einforderte.

Ciris Eltern mit Gerald in The Witcher Staffel 1© Netflix

Als Prinzgemahl von Cintra zeigte sich Emhyr unzufrieden, da nach wie vor seine Schwiegermutter über das Land herrschte. Außerdem dürstete er nach Rache und wollte sein eigenes Kaiserreich Nilfgaard zurück haben. So verschwor er sich mit dem Magier Vilgefortz und plante seine triumphale Rückkehr ins Kaiserreich. Der Magier sollte Emhyr, seine Frau Parvetta und seine Tochter Ciri unbemerkt in den Süden in Sicherheit bringen, doch das Vorhaben ging bekannterweise schief.

Schließlich galten in Cintra Emhyr und Parvetta als tot und Ciri wurde von ihrer Großmutter Calanthe erzogen. Emhyr erfährt von Ciri besonderem Erbe sowie ihrer übermenschlichen Fähigkeiten und lässt nach ihr suchen, um nach einer alten Prophezeiung durch seine eigenen Tochter als Trägerin des älteren Blutes die Macht zu erlangen, um Herrscher der Welt zu werden.

Kaiser Emhyr Var Emreis in Witcher 3: Wild Hunt © CD Project

Witcher Staffel 2 ab Dezember auf Netflix

„The Witcher“ Staffel 2 geht am 17. Dezember mit neuen Folgen auf Netflix an den Start und knüpft unmittelbar an die Ereignisse der ersten Staffel an.

Die Story vereint erstmals Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) mit der Prinzessin Ciri (Freya Allan) und Magierin Yennefer (Anya Chalotra) und führt zahlreiche neue Charaktere ein: Kim Bodnia als Vesemir, Yasen Atour als Coen, Paul Bullion als Lambert, Basil Eidenbenz als Eskel, Aisha Fabienne Ross als Lydia, Kristofer Hivju als Nivellen, Agnes Bjorn als Vereena und Mecia Simson als Francesca.