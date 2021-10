Netflix hat erst kürzlich im Rahmen des Fan-Events TUDUM einen ersten Trailer zur 2. Staffel der Erfolgsserie The Witcher veröffentlicht, die in genau zwei Monaten an den Start geht. Jetzt legt der Streamingdienst nach und präsentiert erste Poster mit den wichtigsten Figuren Geralt von Riva, Ciri und Yennefer.

Während Geralt mit dem Titel „Created to kill. Destined to protect.“ dargestellt wird, erhält Yennefer den Titel „Lost in chaos. Destined to survive.“ und Ciri „Forced to flee. Destined to fight.“ auf ihren Charakter-Postern.

Wer sonst noch ein eigenes Plakat erhalten wird, bleibt spannend. Denkbar wäre etwa Hexermeister Vesemir, der in den neuen Folgen mit der legendären Hexer-Festung Kaer Morhen einen wichtigen Part in der Geschichte einnimmt.

Created to kill. Destined to protect. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix. pic.twitter.com/dAaHEQjthx — The Witcher (@witchernetflix) October 13, 2021

Forced to flee. Destined to fight. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix. pic.twitter.com/63MzEOtdUE — The Witcher (@witchernetflix) October 15, 2021

Lost in chaos. Destined to survive. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix. pic.twitter.com/rsLqRco2y1 — The Witcher (@witchernetflix) October 14, 2021

Wann geht es mit der „The Witcher“-Serie weiter? Nach einer nun zweijährigen (auch Corona-bedingten) Pause kündigt sich am 17. Dezember die mit Spannung erwartete 2. Staffel von „The Witcher“ an. In 8 frischen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit Hexer Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) und eine Menge neuer Figuren, Geschichten und natürlich zahlreiche Monster.

Eine 3. Staffel plus weitere Spin-offs zur Erfolgsserie sind bereits in Arbeit. Doch zuvor könnt ihr hier den neuen Trailer zur 2. Staffel „The Witcher“ sehen:

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 2 weiter

„The Witcher“ ist eine Serie basierend auf der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski, die bereits als erfolgreiche „The Witcher“-Videospielreihe adaptiert wurde. Die 2. Staffel knüpft unmittelbar an die Ereignisse der 1. Staffel an und vereint erstmals Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) mit der Prinzessin Ciri (Freya Allan) und Magierin Yennefer (Anya Chalotra).

The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu Starttermin, Besetzung, Handlung und Trailer der Netflix-Serie

Bereits im Vorfeld lieferte der Anime-Film Nightmare of the Wolf einen beeindruckenden Einblick in die Vorgeschichte der Hexer mit Vesemir auf der legendären Festung Kaer Morhen. Der Hexermeister und Ziehvater von Geralt sowie die Hexer-Festung stehen auch im Zentrum der 2. Staffel. Hier treffen Geralt und Ciri auf die bereits aus der Hexer-Saga wohl bekannten weiteren Hexer Coën, Lambert und Eskel.

Als Zugabe gibt es hier noch einmal einen exklusiven Ausschnitt zu den neuen Folgen mit Gerald und seinen alten Freund Nivellen – dargestellt von „Game of Thrones“-Star Kristofer Hivju.