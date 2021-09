Netflix hat im Rahmen des angekündigten Fan-Events TUDUM neues Material zur Erfolgsserie The Witcher versprochen und abgeliefert. Gleich mehrere neue Trailer werfen einen genauen Blick auf die kommenden Ereignisse der zweiten Staffel, vor allem Geralt von Riva und Ciri stehen im Mittelpunkt der gezeigten Szenen.

Wann geht es mit der The Witcher-Serie weiter? Nach einer nun zweijährigen (auch Corona-bedingten) Pause kündigt sich am 17. Dezember die mit Spannung erwartete 2. Staffel von The Witcher an. In 8 frischen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit Hexer Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) und jede Menge neuer Monster.

Einen kleinen Vorgeschmack liefert der neue Trailer zur 2. Staffel The Witcher, den ihr hier sehen könnt:

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 2 weiter

„The Witcher“ ist eine Serie basierend auf der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski, die bereits als erfolgreiche „The Witcher“-Videospielreihe adaptiert wurde. Die 2. Staffel knüpft unmittelbar an die Ereignisse der 1. Staffel an und vereint erstmals Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) mit der Prinzessin Ciri (Freya Allan) und Magierin Yennefer (Anya Chalotra).

Bereits im Vorfeld lieferte der Anime-Film Nightmare of the Wolf einen beeindruckenden Einblick in die Vorgeschichte der Hexer mit Vesemir auf der legendären Festung Kaer Morhen. Der Hexermeister und Ziehvater von Geralt sowie die Hexer-Festung stehen auch im Zentrum der 2. Staffel. Hier treffen Geralt und Ciri auf die bereits aus der Hexer-Saga wohl bekannten weiteren Hexer Coën, Lambert und Eskel.

The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu Starttermin, Besetzung, Handlung und Trailer der Netflix-Serie

Weitere Clips mit Ciri, Geralt und Nivellen

Zudem werden die neuen Folgen mit einer den Fans der Buchvorlagen wohlbekannten Kurzgeschichte „A Grain of Truth“ von Andrzej Sapkowski eingeläutet:

„Es ist die Geschichte eines Vaters und einer Tochter, die an einem Ort zusammentreffen, der sich für die beiden nicht wirklich sicher anfühlt. Und natürlich dreht es sich auch um Nivellen, der von dem unvergleichlichen Kristofer Hivju gespielt wird. Und wir werden seinen Charakter und seine Hintergrundgeschichte mit Gewalt erforschen. Es ist wirklich der perfekte Start um Staffel 2 zu beginnen, weil es um Familie geht. Es dreht sich um die Geheimnisse, die wir voreinander haben und darum, dass wir in uns drin manchmal Monster sein können“, bestätigte jüngst Showrunnerin und Produzentin Lauren Schmidt Hissrich.

In einem exklusiven Ausschnitt zur 2. Staffel von „The Witcher“ dürfen wir schon jetzt einen ersten Blick auf den Neuzugang werfen: Gerald trifft auf seinen alten Freund Nivellen – dargestellt von „Game of Thrones“-Star Kristofer Hivju).

Ein weiterer exklusiver Ausschnitt zur 2. Staffel bringt Geralt und Ciri in Gefahr: Ein Monster hat es auf die beiden abgesehen: