The Witcher 3: Wild Hunt erscheint mit verbesserter Grafik für PS5 und Xbox Series X

Es wird wahr: The Witcher 3: Wild Hunt erscheint tatsächlich in optimierter Form für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5. Soeben haben die Entwickler von CD Projekt RED bekannt gegeben, dass wir Geralts Abenteuer auch auf der neuen Generation erleben werden – und das mit Ray Tracing und schnelleren Ladezeiten!

The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X

Der dritte Teil der ikonischen Hexer-Saga ist aktuell in Entwicklung für die neuen Konsolengeneration, das hat CD Projekt nun bekannt verkündet. So sollen alle technischen Vorzüge der PS5 und Xbox Series X ausgenutzt werden und „The Witcher 3“ in neuem optischen Glanz erstrahlen.

In der Next-Gen-Version des Spiels werden außerdem alle DLCs und auch die beiden Expansion-Packs Hearts of Stone sowie Blood and Wine enthalten sein. Ray Tracing inklusive!



Das epische Rollenspiel um Geralt von Riva erscheint tatsächlich für die neuen Konsolen.

© CD Projekt

Solltet ihr „The Witcher 3“ bereits für PC, Xbox One oder PS4 besitzen, so erhaltet ihr den Titel sogar als kostenloses Update für eure PlayStation 5 oder XSX. Damit verfolgen die Entwickler das gleiche Prinzip wie bei Cyberpunk 2077, denn das kommende Sci-Fi-Rollenspiel wird nach seinem Release am 19. November 2020 ebenso kostenfrei auf den neuen Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft zur Verfügung stehen.

Wann erscheint die Next-Gen-Version? Bisher ist noch kein Release-Datum bekannt. Wir halten euch über die Veröffentlichung allerdings auf dem Laufenden!