The Witcher: Staffel 3 des Netflix-Serienhits geht 2022 in Produktion

Netflix hat erst kürzlich im Rahmen seines neuen Fan-Events TUDUM offiziell eine 3. Staffel der Erfolgsserie The Witcher angekündigt, neben weiteren geplanten Spin-offs aus dem Hexer-Universum, auf dem auch die gleichnamige Videospielreihe von CD Projekt RED basiert.

Bevor Fans am 17. Dezember die mit Spannung erwartete 2. Staffel der Witcher-Serie auf dem Streamingdienst erwarten dürfen, mehren sich nun die Gerüchte darüber, wann genau Staffel 3 in Produktion geht.

The Witcher: Staffel 3 wird 2022 gedreht, Release nicht vor 2023

Die gut informierten US-Kollegen von Redanian Intelligence möchten aus Produktionskreisen erfahren haben, dass die Dreharbeiten zu Staffel 3 bereits Anfang 2022 an den Start gehen sollen. Demnach wird von den Serienmachern ein Zeitraum im ersten Quartal für den Produktionsstart in Betracht gezogen, also zwischen Januar und März 2022. Damit dürfte ein Release der 3. Staffel erst Ende 2023 erfolgen, das würde auch dem jetzigen Rhythmus der bisherigen beiden Staffeln entsprechen.

Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht, doch in der Vergangenheit hat sich schon vielfach gezeigt, dass an den Gerüchte von Redanian Intelligence viel Wahres dran ist. Das letzte Jahr hat uns aber auch deutlich gemacht, dass Unvorhergesehenes wie die Corona-Pandemie die Produktionspläne des Studios gehörig durcheinander schmeißen können.

The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu Starttermin, Besetzung, Handlung und Trailer der Netflix-Serie

The Witcher: So geht es in Staffel 2 weiter

Derweil befeuert neues Material und weitere Story-Details die Vorfreude der Fans auf die 2. Staffel gehörig an: Zuletzt wurden neue Charakterposter mit Henry Cavill als Hexer Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer enthüllt. Dazu lieferte ein neuer und langer Trailer einen ersten Blick auf die vielen Neuzugänge der Hexer-Saga, allen voran der Hexer-Meister und Geralts Mentor Vesemir auf der legendären Festung Kaer Morhen.

Staffel 2 setzt direkt an die Ereignisse der ersten Staffel an und vereint erstmals die drei Hauptfiguren Geralt, Ciri und Yennefer. Ciri beginnt ihre Ausbildung als Hexerin auf Kaer Morhen, während zahlreiche Gegner einschließlich der Soldaten von Nilfgaard ihre Verfolgung aufgenommen haben, um Hand an Ciri und ihren besonderen Fähigkeiten zu erlangen. Geralt und seine Mitstreiter werden einige Hände voll zu tun haben, die Bedrohung abzuwenden, während Yennefers Schicksal zunächst noch im Dunkel gehalten wird. Dazwischen steht natürlich auch die Jagd auf neue Monster.

The Witcher: Neuer Trailer zu Staffel 2 mit Geralt und Ciri offenbart Yennefers Schicksal

Vesemirs Vorgeschichte bildete bereits die Handlung des Anime-Films Nightmare of the Wolf als erstes Spin-off der Geralt-Saga. Weitere Anime-Produktionen, eine Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin sowie eine erste Kinder-Serie im Hexer-Universum sind außerdem noch geplant und teilweise schon in Arbeit, bestätigte unlängst Showrunnerin und Produzentin Lauren Schmidt Hissrich. Man darf also gespannt sein, was die Hexer-Saga auf Netflix noch alles zu bieten hat, um die lange Wartezeit auf Staffel 3 zu verkürzen.

The Witcher: Staffel 3 und weiterer Anime-Film sowie Spin-offs bestätigt