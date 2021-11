The Witcher startet auf Netflix bald in die 2. Staffel. Darin bekommt es der Hexer offensichtlich wieder mit einigen ganz besonders fiesen Gegnern zu tun. Wie diesem Insekten-artigen Myriapod. Ihr könnt das gruselige Monster in einem komplett neuen Videoclip bestaunen, der ordentlich Lust auf die zweite Staffel macht.

The Witcher auf Netflix: Neues Monster aus der 2. Staffel enthüllt

The Witcher Staffel 2 kommt bald: Es dauert nicht mehr lange, dann steht endlich die 2. Staffel der „The Witcher“-Serie auf Netflix zum Streamen bereit. Die erste Staffel wurde Ende 2019 veröffentlicht und seitdem warten viele Fans sehnsüchtig auf mehr. Zwischendurch kam zwar ein Anime, aber eben keine Fortsetzung mit Geralt, Yennefer und dem ganzen Rest.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer sehen:

Am 17. Dezember 2021 ist es soweit. Netflix rührt ordentlich die Werbetrommel und die Fan-Gemeinde fiebert der Mitte des nächsten Monats entgegen. Ihr müsst aber nur noch drei Wochen Geduld haben, dann ist es soweit. Noch vor Weihnachten! Um euch die Wartezeit bis dahin zu versüßen und die Vorfreude ein kleines bisschen weiter anzuheizen, zeigt Netflix neue Videoclips aus Staffel 2.

Neues Monster: Myriapod! Hier bekommt es Geralt von Riva aka der Hexer mit einem besonders unangenehmen Exemplar an Monster zu tun. Das kam in der ersten Staffel der Serie auf jeden Fall noch nicht vor und wird mit dem Spruch: „Neue Monster warten. Bist du bereit?“ garniert. Dürfen wir vorstellen? Der Myriapod:

New monsters await. Are you ready? ⚔️



Meet. The. Myriapod. #TheWitcher Season 2. December 17. pic.twitter.com/vgpbjGxIpL — The Witcher (@witchernetflix) November 25, 2021

Nach der Staffel ist bekanntlich vor der Staffel und das gilt ganz besonders für so große Hits wie The Witcher. Dass nach der zweiten auch noch eine dritte Season kommt, steht mehr oder weniger offiziell fest. Zumindest wissen wir, dass bereits an Staffel 3 gearbeitet wird und die Showrunnerin hat auch schon einige Details zur Story verraten.

Wie findet ihr das Monster? Freut ihr euch auf Staffel 2 von The Witcher?