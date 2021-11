Die erfolgreiche Netflix-Serie The Witcher wird am 17. Dezember mit der 2. Staffel auf dem Streamingdienst fortgesetzt. Der neue Trailer gewährt fast einen Monat vor dem Start der neuen Folgen nicht nur einen Blick auf das Schicksal von Geralt von Riva (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra), sowie zahlreiche neue Monster und Gegner, die es zu besiegen gilt.

Im Trailer dürfen Fans auch endlich einen kurzen Blick auf die Nilfgaarder Soldaten und ihre neue Rüstung werfen. Die neue Erscheinung der kaiserlichen Armee kann sich sehen lassen und dürfte den Fans gefallen. Denn im Gegensatz zu der umstrittenen und viel diskutierten Erscheinung der Nilfgaardian-Soldaten zu Beginn der Serie, erstrahlt die neue Rüstung endlich so kaiserlich und drakonisch, wie sie sein sollte. Verantwortlich dafür ist die neue Kostüm-Designerin Lucinda Wright.

Neue Rüstung der Nilfgaarder dürfte den Fans gefallen

Das ursprüngliche Design in der ersten Staffel mit einer schwarzen, faltigen und welligen Rüstung der Nilfgaarder sollte eigentlich die dunkle, beängstigende Macht der Nilfgaarder ausdrücken, erklärte damals der Kostümdesigner der Serie. Doch den Fans gefiel es nicht und sie machten ihren Unmut über die seltsam anmutende Rüstung mit zahlreichen The Witcher-Memes im Internet Luft.

Am Ende zeigte sich selbst Showrunnerin Lauren S. Hissrich unzufrieden mit dem Ergebnis und reagierte auf die Kritiken der Fans. Bereits erste Setbilder von den Dreharbeiten der 2. Staffel bestätigten ein komplett neues Design der Nilfgaarder-Rüstung in einer glänzenden, bronzefarbenen Optik mit aufgestellter Panzerung und einem passenden Helm dazu. Damit erinnert die komplett neue Rüstung an die aus den Witcher-Games.

The Witcher Staffel 2 mit Cahir (Eamon Farren) in neuer Nilfgaarder Rüstung. © Netflix

The Witcher Staffel 2 mit neuen Hexern und Monstern

Die 2. Staffel knüpft direkt an die Ereignisse der letzten Folgen an und vereint erstmals Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra). Zunächst findet Geralt mit Ciri auf der legendären Hexer-Festung Kaer Morhen Zuflucht vor ihren Verfolgern, wo sie unter anderem auf Hexer-Meister Vesemir (Kim Bodnia) treffen werden. Im Schutz der Festung beginnt Ciri mit ihrem Training und das keine Sekunde zu spät, denn es häufen sich Meldungen von Monstern, die sich ungewöhnlich verhalten.

The Witcher Staffel 2 soll umstrittene Sex-Szene mit Geralt und Triss enthalten

Gleichzeitig haben ihre Gegner einschließlich die Nilfgaarder Soldaten unter der Führung von Cahir (Eamon Farren) die Fährte aufgenommen, während Geralt anfangs keine Kenntnisse über das Schicksal der Magierin Yennefer hat, die scheinbar die Schlacht überlebt hat und gefangen genommen wurde.

Den neuen und sicherlich finalen Trailer zur 2. Staffel könnt ihr hier noch einmal sehen, der schon jetzt nur wenige Stunden nach dem Release auf mehr als 6 Millionen Aufrufe kommt. Derweil hat die Arbeit an einer 3. Staffel begonnen, zudem sind weitere Spin-offs zur Serie geplant.