The Witcher: Offizieller Trailer zur 2. Staffel der Netflix-Serie veröffentlicht

Mit seiner düsteren Fantasy-Serie The Witcher landete VoD-Anbieter Netflix einen echten Hit. Nachdem das Universum zuletzt mit dem Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf ausgebaut wurde, steht nun die 2. Staffel der Hauptserie in den Startlöchern, zu der jüngst der offizielle Trailer veröffentlicht wurde.

The Witcher: Season 2 startet Mitte Dezember

Das Video, neben dem ebenso ein neues Poster enthüllt wurde, zeigt den nächsten Abschnitt von Geralts (Henry Cavill) Reise, der ihn und die junge Ciri (Freya Allan) in die Hexer-Festung Kaer Morhen führen soll, wo sie unter anderem auf seinen einstigen Mentor Vesemir (Kim Bodnia) treffen werden. Dort soll Ciris Training beginnen und das keine Sekunde zu spät, denn es häufen sich Meldungen von Monstern, die sich ungewöhnlich verhalten. Der Kontinent ist in Aufruhr und verschiedene Fraktionen bringen sich für den nächsten Konflikt in Position.

Darüber hinaus ist bereits bekannt, dass Season 2 der Fantasy-Serie mit einer bekannten Kurzgeschichte starten wird, genauer mit „A Grain of Truth“ von Andrzej Sapkowski. Außerdem soll es eine besondere Enthüllung im Laufe der Geschichte geben, denn Emhyr var Emreis, Ciris leiblicher Vater, wird wohl ebenfalls eine Rolle in der Fortsetzung spielen. Videospiel-Fans könnten den Charakter bereits aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ kennen.

Des Weiteren dürft ihr euch schon jetzt auf weitere Abenteuer in dieser düsteren Welt freuen, denn Netflix bestätigte neue Geschichten aus diesem Universum. Bereits im kommenden Jahr soll die Produktion der 3. Staffel von „The Witcher“ beginnen, während die Dreharbeiten zur Prequel-Serie „The Witcher: Blood Origin“, die 1200 Jahre vor Geralts Reise ansetzt, schon laufen. Zudem sind sowohl ein weiterer Anime-Film als auch eine Kinderserie geplant. Zu diesen beiden speziellen Projekten gibt es aktuell allerdings noch keine weiteren Informationen.

Die 2. Staffel von „The Witcher“ startet am 17. Dezember 2021 exklusiv bei Netflix.