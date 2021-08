The Witcher: Staffel 2 der Netflix-Serie startet mit bekannter Kurzgeschichte

Gebannt warten Hexer-Fans bereits auf Dezember, wenn es endlich mit der zweiten Staffel der Netflix Serie The Witcher weitergehen soll. Über mangelnde Infos, Teaser und Trailer können wir uns aber nicht beschweren. Der Streaming-Service servierte bereits einige Appetithäppchen, die definitiv Hunger auf mehr machen.

Jetzt bestätigte Netflix außerdem, dass die zweite Staffel mit einer Fans der Bücher wohlbekannten Kurzgeschichte eingeläutet wird. Die Rede ist von „A Grain of Truth“ von Andrzej Sapkowski.

So startet die zweite Staffel von The Witcher auf Netflix

Das verkündete Netflix offiziell auf Twitter und ließ Produzentin, Urheberin und Regisseurin der Serie, Lauren Schmidt Hissrich, einige Worte zu der Kurzgeschichte verlieren:

„Es ist die Geschichte eines Vaters und einer Tochter, die an einem Ort zusammentreffen, der sich für die beiden nicht wirklich sicher anfühlt. Und natürlich dreht es sich auch um Nivellen, der von dem unvergleichlichen Kristofer Hivju gespielt wird. Und wir werden seinen Charakter und seine Hintergrundgeschichte mit Gewalt erforschen. Es ist wirklich der perfekte Start um Staffel 2 zu beginnen, weil es um Familie geht. Es dreht sich um die Geheimnisse, die wir voreinander haben und darum, dass wir in uns drin manchmal Monster sein können.“

Hissrich habe Angst gehabt, dass man nachdem man es in Staffel 1 versäumt hatte, die Kurzgeschichten zu beenden, in Staffel 2 nicht mehr dazu kommen würde und war deshalb froh, dass „A Grain of Truth“ nun den Weg in die Serie findet. Im Unterschied zur Originalgeschichte habe man bei der Serienfassung aber auch Ciri mit aufgenommen.

