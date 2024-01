The Witcher-Fans aufgepasst! Es gibt tolle Neuigkeiten, wenn ihr den großartigen Soundtrack von The Witcher 3: Wild Hunt genauso sehr liebt wie wir. Die im Spiel und der zugehörigen Serie verwendete Musik kommt zurück nach Deutschland und ihr könnt live vor Ort dabei sein!

Es handelt sich hierbei um ein exklusives Musikspektakel, bei dem nur die Tracks aus dem „The Witcher“-Abenteuer gespielt werden. Falls ihr die Musik während des Spielens kennen und lieben gelernt habt, könnte das ein magischer Abend für euch werden. Und schaut mal hier!

Unsere große Verlosung: Wir verlosen gemeinsam mit Percival 2x Eintrittskarten pro Stadt für das musikalische Fest der Extraklasse. Seid dabei beim Liveauftritt von Percival – Wild Hunt Live in 2024!

Wenn ihr bei der Liveveranstaltung in Berlin, Hamburg oder Köln teilnehmen möchtet, schreibt uns eine E-Mail an [email protected] und verratet uns, warum ihr euch den Abend nicht entgehen lassen möchtet. Schreibt dazu, in welcher Stadt ihr das Event besuchen möchtet. Wir freuen uns auf eure Teilnahme an der Verlosung!

Bitte lest unsere Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele

Percival – Wild Hunt Live zurück in Deutschland

Was ist Percival – Wild Hunt Live? Bei dieser Musikveranstaltung handelt es sich um eine einzigartige Liveshow. Percival spielt ausgewählte Songs aus dem Soundtrack, dem ihr die ganze Zeit während eurer Reise mit Geralt von Riva in The Witcher 3 im Ohr hattet.

© Marcin Somerlik

Es kommen Erinnerungen an die schöne Zeit im Fantasy-Abenteuer zurück und das nicht nur auditiver, sondern auch visueller Natur. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen!

Percival – Wild Hunt Live spielt insgesamt an drei bestätigten Terminen in Deutschland:

Berlin am 17. Mai 2024, im Metropol

am 17. Mai 2024, im Metropol Hamburg am 18. Mai 2024, im Gruenspan

am 18. Mai 2024, im Gruenspan Köln am 19. Mai 2024, in der Live Music Hall

Die Tickets, falls ihr nicht bei unserer Verlosung gewonnen habt, gibt es bereits jetzt im Vorverkauf.

Hier geht es zum Vorverkauf der Tickets via wizpro.com

Während der Liveshow gibt es nicht nur die musikalischen Klänge des Soundtracks zu hören. Das ganze Spektakel wird durch ausgewählte Filmprojektionen begleitet, die die Show auf ein neues Level anheben: Darunter unveröffentlichtes Videomaterial von Marcin Somerlik Productions.

Abgerundet wird der Abend von einer Choreografie des Theaters AVATAR. Die Protagonisten sind bereits in vielen Ländern dieser Welt aufgetreten, darunter Dubai, Italien oder zum Beispiel auch Rumänien sowie allen Stadien der Euro 2012.

Es ist demnach nicht nur Livemusik, sondern viel mehr ein ganzer Themenabend, bei dem es viel zu hören, schauen und mitfühlen gibt. Dabei wird es auf visueller Ebene ein echtes Erlebnis:

„Die Aufführungen werden mit wunderschönen historischen Kostümen und Szenenbildern, die sich auf die Atmosphäre des Spiels The Witcher 3: Wild Hunt beziehen, untermalt.“

© Marcin Somerlik

Wer ist Percival Schuttenbach?

Bei den Musiker*innen von Percival handelt es sich um eine Band aus Polen, die als Mitschöpfer die Musikfragmente im Spiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ erschaffen haben.

Es handelt sich hierbei um echte Virtuosen. Percival Schuttenbach hat unter anderem den MocArt 2015 (mit Marcin Przybyłowicz und Mikołaj Stroiński, Musikautoren des Spiels „The Witcher 3: Wild Hunt“) gewonnen und sie haben zum Beispiel als Mitautoren die Diamond Disc für das Album „Równonoc” erhalten.

Auch PlayCentral.de war schon vor Ort, um sich den Liveauftritt von Percival anzusehen. Unsere Kollegen waren schwer begeistert von der immersiven Unterhaltung, weshalb wir einen Besuch bedingungslos weiterempfehlen können.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.