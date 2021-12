The Witcher 3 erscheint noch einmal neu als Next Gen- beziehungsweise Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series S/X. Zusammen mit den grafischen Verbesserungen sollen auch kleine Gratis-DLCs auf uns zukommen, die sich an der Netflix-Serie orientieren. Nachdem die Neuauflage auf 2022 verschoben wurde, hat CD Projekt RED den Zeitraum jetzt zumindest etwas genauer eingegrenzt.

The Witcher 3: Wann kommt die Next Gen-Fassung mit Gratis-DLCs?

Darum geht’s: Eigentlich hat „The Witcher 3: Wild Hunt“ natürlich schon einige Jahre auf dem Buckel. Angesichts der neuen Konsolengeneration, die in Form von PS5 und Xbox Series S/X vor einem Jahr auf den Markt gekommen ist, soll das massive Open World-RPG der „Cyberpunk 2077“-Macher*innen aber noch einmal neu und noch schöner auf den Markt kommen. Der Release wurde dann aber auf 2022 verschoben, was natürlich ein sehr grobes Datum ist.

The Witcher 3 und Cyberpunk 2077: Next-Gen-Updates erst 2022

Release-Zeitraum eingegrenzt: Jetzt hat das Entwicklerstudio CD Projekt RED aber endlich etwas genauere Angaben dazu gemacht, wann die sogenannten Next Gen-Fassungen von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 veröffentlicht werden sollen – zumindest dann, wenn nichts mehr dazwischen kommt und alles so läuft wie geplant. Es kann natürlich immer sein, dass doch nochmal verschoben werden muss.

1. Quartal 2022: „Cyberpunk 2077“ für PS5 und Xbox Series S/X

„Cyberpunk 2077“ für PS5 und Xbox Series S/X 2. Quartal 2022: „The Witcher 3“ für PS5 und Xbox Series S/X

Das heißt: Auch die DLCs kommen bald! Mit der neuen, aufgehübschteren Version von Cyberpunk 2077 soll es auch neue DLCs geben, und zwar kostenlose. Hier solltet ihr aber besser nicht darauf hoffen, dass da etwas vom Kaliber eines „Hearts of Stone“ oder „Blood and Wine“ auf euch zukommt. Vielmehr dürfte es sich hierbei eher um einige Skins, Rüstungen oder andere Kleinigkeiten handeln, die den Look der Netflix-Serie ins Spiel bringen. Offiziell ist einfach nur von Items die Rede.

Die dürften dann jedenfalls mit an Bord sein, wenn die Next Gen-Version von „The Witcher 3“ irgendwann zwischen April und Juni 2022 veröffentlicht wird. Vorausgesetzt, CD Projekt RED hat mit den Quartalen die ganz normale Einteilung gemeint. Es könnte sich dabei allerdings auch um Quartale des Geschäftsjahres handeln und dadurch noch ein bisschen später werden.

Worauf freut ihr euch mehr: Auf die Next Gen-Fassung von „Cyberpunk 2077“ oder auf die von „The Witcher 3“? Schreibt es uns in die Kommentare.