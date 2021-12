In wenigen Tagen geht die 2. Staffel der Netflix-Erfolgsserie The Witcher auf dem Streamingdienst an den Start. Passend dazu gewährt Serienmacherin Lauren S. Hissrich den vielen Fans auch der gleichnamigen Videospielreihe einen weiteren exklusiven Preview-Clip auf die neuen Folgen am 17. Dezember.

Nachdem zuletzt Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva gegen einen Waldschrat das Schwert zückt, steht diesmal Ciri im Zentrum eines neuen Clips.

Die junge Prinzessin nimmt darin ihre Ausbildung auf der Hexer Festung Kaer Morhen auf. Gezeigt wird ihr Training auch am Schwert. Dabei stellte die Schauspielerin klar, dass hier nichts mit CGI-nachgestellt wurde, sondern das harte Training auch mit dem Pendel echt sei und sie ebenso wie ihre Figur das komplette Programm absolvieren musste. Doch seht selbst:

Looks like you have chosen… wisely. Enjoy the first of many #Witchmas treats! pic.twitter.com/EO5qinveQX — The Witcher (@witchernetflix) December 12, 2021

Netflix veröffentlicht den Preview-Clip im Rahmen ihres neuen Witcher-Adventskalenders: Jeden Tag bis zum Staffelstart dürfen die vielen Fans selbst per Twitter entscheiden, ob sie ein Geschenk akzeptieren oder lieber auf das Gesetz der Überraschung vertrauen wollen. Wir dürfen also gespannt sein, was die Macher noch so alles vorab preisgeben werden. Weitere Infos gibt es hier.

Zum Start der 2. Staffel The Witcher: Recap-Trailer mit Geralt, Ciri und Yennefer

The Witcher Staffel 2: So geht es weiter

In der 2. Staffel The Witcher wird es ein Wiedersehen mit Henry Cavill als Hexer Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer geben, basierend auf der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski und der erfolgreichen CD Projekt-Spielreihe The Witcher mit vielen bekannten Charakteren wie Geralts Ziehvater Vesemir und die bekannten Hexer Coën, Lambert und Eskel.

Und das passiert in Staffel 2: Überzeugt davon, dass Yennefer in der Schlacht von Sodden ums Leben gekommen ist, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt: Die Hexer-Heimat Kaer Morhen. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb seiner Mauern nach Vormachtstellung streben, muss Geralt das Mädchen vor etwas weitaus Gefährlicherem schützen: der mysteriösen Kraft, die sie in sich trägt.

Staffel 2 umfasst 8 Episoden und geht am 17. Dezember auf Netflix an den Start. Weitere wissenswerte erste Details und Trailer haben wir hier für euch in der Übersicht zusammengefasst:

The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu Starttermin, Story, Besetzung und Trailer der Netflix-Serie