In wenigen Tagen ist es endlich soweit: Die erfolgreiche Netflix-Serie The Witcher wird am 17. Dezember mit der 2. Staffel auf dem Streamingdienst fortgesetzt. Lange mussten Fans auf neue Folgen des Serienhits warten, in der das Schicksal von Geralt von Riva (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) weiter erzählt wird. Zudem verspricht die zweite Staffel viele neue Charakteren sowie Gegnern und Monstern, die es zu besiegen gilt.

Neben ersten Trailern zu den neuen Folgen präsentiert Netflix nun zum baldigen Start weitere Videos, die noch einmal die bewegte Story um Geralt, Ciri und Yennefer Revue passieren lassen. Dabei werden die wichtigsten Szenen aus der ersten Staffel über die Beziehungen der drei Hauptfiguren aufgegriffen.

Recap: Die Story von Geralt und Yennefer

Neben dem Hexer Geralt aus Riva zählt zu Beginn der Hexer-Saga die Geschichte der Yennefer von Vengerberg zu den wichtigsten der gesamten Saga. Als junge Frau sucht sie ihre Bestimmung in der Welt und durchläuft einen schmerzhaften Wandel zur wunderschönen und mächtigen Magierin. Ihre erste Begegnung mit Geralt besiegelt das Schicksal der beiden als Liebespaar.

Am Ende der Staffel sehen wir Yennefer von Vengerberg bei der Schlacht um Sodden inmitten eines tosenden Feuersturms. Die mächtige Magierin bemächtigte sich der gefährlichen Kraftquelle des Feuers und schickte ein wahres Flammenmeer in das Kampfgetummel gegen ihre Feinde und Verfolger. Ihr Schicksal bleibt ungewiss und ähnlich wie Geralt dürften die Zuschauer am Ende nicht sicher sein, ob Yennefer die Schlacht überlebt hat.

Wie geht es in Staffel 2 weiter? Der erste Trailer zur 2. Staffel verrät bereits, dass Yennefer überlebt hat und gefangen genommen wurde. Wie Yennefer befreit werden kann und unter welchen Umständen sie Geralt wieder trifft, wird noch nicht verraten.

Recap: Die Story von Geralt und Ciri

Die junge Ciri ist Prinzessin von Cintra, Tochter von Prinzessin Pavetta und Duny vom Erlenwald sowie Enkeltochter von Königin Calanthe. Nachdem der Hexer Geralt den Fluch von ihrem Vater nahm, verlangte er als Lohn dafür von Duny, dass dieser ihm etwas geben solle, das ihm gehören wird, aber von dem er jetzt noch nichts wisse. Wenig später stellt sich heraus, dass Pavetta zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger war, was das Schicksal von Geralt und Ciri besiegelte.

Es brauchte jedoch eine volle erste Staffel, bis die beiden endlich zusammen finden konnten. Bis dahin musste Ciri mit ansehen, wie ihre Familie und ihre Heimat zerstört wurde und sie auf sich allein gestellt auf der Flucht vor zahlreichen Feinden ums Überleben kämpft. Dabei entdeckt sie eine besondere Gabe, die in ihr steckt. Jedoch kann sie noch nicht mit ihr umgehen und macht ihr Angst.

Wie geht es in Staffel 2 weiter? Zu Beginn der neuen Staffel begleitet Geralt die junge Ciri auf zur legendären Hexer-Festung Kaer Morhen, wo sie in den geschützten Mauern Zuflucht vor ihren Verfolgern finden. Hier treffen sie auf Geralts Ziehvater, den Hexer-Meister Vesemir (Kim Bodnia), wo Ciri mit ihrem Training beginnt.

The Witcher: Erste Story-Details zu Staffel 2

Die neuen Folgen der Witcher-Serie setzen da an, wo wir Geralt, Ciri und Yennefer zuletzt verlassen mussten: Erstmals wird das Dreiergespann aufeinandertreffen. Doch die Gegner sind nicht fern und haben bereits die Verfolgung der jungen Prinzessin Ciri und ihren Begleitern aufgenommen. Zuflucht erhalten sie in der alten Hexer-Festung Kaer Morhen.

Hier findet Ciri nicht nur neue Freunde und Verbündete, auch wird sie zur Kämpferin am Schwert ausgebildet und lernt ihre besonderen Kräfte zu kontrollieren. Zudem sind eine Vielzahl von Monstern wie dem Waldschrat und neuen Gegnern angekündigt. Zuletzt gab es gar Hinweise auf einen ersten Auftritt der Wilden Jagd beziehungsweise der Roten Reiter.

Was wir sonst noch alles erwarten dürfen, verrät der finale Trailer zu Staffel 2. The Witcher geht am 17. Dezember mit 8 neuen Episoden auf Netflix an den Start.