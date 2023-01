The Last of Us (Serie): In welcher Stadt spielt The Last of Us?

Zum Start der mit Spannung erwarteten neuen HBO-Serie The Last of Us, die hierzulande zeitgleich zur US-Premiere am 16. Januar auf Sky WOW an den Start gehen wird, werfen wir einen Blick auf die unterschiedlichen Settings und Orte der Games der erfolgreichen Spielereihe von Naughty Dog und was wir in der Serien-Adaption von HBO erwarten dürfen.

Diese Städte besucht ihr in The Last of Us Part I

Die Handlung von „The Last of Us“ spielt in der postapokalyptischen USA, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion einen Großteil der Menschheit dahin gerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

© Sony Interactive Entertainment

Soweit die Ausgangssituation der Story, wie sie auch in der HBO-Serie zu finden ist. Die Geschichte selbst beginnt zunächst mit einem Prolog in Travis County, Texas, wo wir auf Joel treffen, der beim Ausbruch der Infektion seine 12-jährige Tochter Sarah verliert und den es in die Quarantänezone von Boston verschlägt. Hier lernt er die Anführerin der Fireflies kennen, die ihn bittet, die 14-jährige Ellie aus der Quarantänezone zu schmuggeln und in ein Versteck der Fireflies zu bringen.

Die Reise von Joel und Ellie quer durch die USA führt die beiden von Lincoln, Pittsburgh, zu Joels Bruder nach Jackson County und schließlich nach Salt Lake City, den Ort, wo das Labor der Fireflies versteckt ist. Das Hauptspiel endet mit der Ankunft in Jackson im Bundesstaat Wyoming, wo Joels Bruder in einer relativ sicheren Gemeinschaft lebt.

© HBO

The Last of Us Part II: Von Jackson geht es nach Seattle

Das lang erwartete Sequel zu „The Last of Us“ weist eine erheblich größer und offener Welt auf, als es noch im Vorgänger der Fall war. Es setzt ein paar Jahre nach dem ersten Spiel in Jackson, Wyoming ein. Ellie ist mittlerweile eine junge Frau und hat mit ihrem väterlicher Mentor Joel eine sichere Zuflucht gefunden. Nach einem schrecklichen Vorfall, dass das friedliche Leben von Ellie mit einem Schlag verändert, begibt sie sich auf den beschwerlichen Weg in das gut 1.400 km nordwestlich gelegene Seattle.

© SIE/Naughty Dog

Auf welche Orte dürfen wir uns in der TLOU-Serie freuen?

In der HBO-Serie beginnt die Story ebenso wie im ersten Game in einer Quarantäne-Zone der Stadt Boston, wo Joel die junge Ellie kennenlernt und sich ihrer annimmt. Gedreht wurden die Szenen der Serien jedoch nicht in Boston selbst, sondern hauptsächlich im kanadischen Calgary, Alberta.

Hier fand ein Großteil der Dreharbeiten statt, einschließlich vor der beeindruckenden Kulisse des Waterton Lakes National Park (für die Szenen in Colorado) sowie in Canmore, Alberta, das dem Setting von Jackson, Wyoming aus den Games nachempfunden wurde.

Weitere wichtige Orte aus den Games wie das Saint Mary’s Hospital finden sich ebenso in der TLOU-Serie wieder. Um die Szenen aus Pittsburgh für die TLOU-Serie drehen zu können, zog die komplette Film-Crew nach Kansas City, Missouri um.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen