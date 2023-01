The Last of Us startet noch in diesem Monat. Die HBO-Serie wird auch in Deutschland schon im Januar ausgestrahlt. Eine der beiden Hauptrollen, die wir bereits aus dem Spiel kennen, wird von Pedro Pascal gespielt: Joel.

Wer ist Joel-Schauspieler Pedro Pascal in The Last of Us?

Darum geht’s: „The Last of Us“ ist eine Serien-Adaption des Sony- und PlayStation-Blockbusters. Der erste Teil wurde eigentlich schon für die PS3 veröffentlicht, darauf folgten ein Remaster für PS4 sowie The Last of Us Part 2 und das PS5-Remake The Last of Us Part 1.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur HBO-Serie The last of Us ansehen:

Die Grundzüge der Story von „The Last of Us“ drehen sich um Joel und vor allem um Ellie. Ellie ist immun gegen die Cordyceps-Pandemie, die Menschen zu Pilz-Zombies werden lässt. Joel und Ellie schlagen sich gemeinsam in einer äußerst feindseligen Welt durch, um im Idealfall am Ziel ihrer Reise ein Heilmittel herstellen zu können.

Wer ist Pedro Pascal? Der Schauspieler verkörpert den in die Jahre gekommenen und vom Leben bereits gezeichneten Joel. Pedro Pascal blickt auf eine bislang schon sehr illustre Vergangenheit als Schauspieler zurück und kommt bei vielen „The Last of Us“-Fans gut als Joel an.

Daher könntet ihr ihn kennen: Pedro Pascal spielt in den Disney Plus-Serien The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett den schweigsamen Mandalorian. Er war aber auch schon in „Wonder Woman 1984“, der „Narcos“-Serie und vor in allem Game of Thrones zu sehen.

Das ist sonst noch wichtig: „The Last of Us“ wird in Deutschland ab der Nacht zum 16. Januar im Streaming verfügbar sein. Wenn ihr wissen wollt, wo genau ihr die neue HBO-Serie sehen könnt und was das kostet, empfehlen wir euch diesen PlayCentral-Artikel. Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung gibt es hier.

