Wo kann man die The Last of Us-Serie in Deutschland streamen?

Im Januar 2023 geht die neue HBO-Serie The Last of Us nach der erfolgreichen PlayStation-Spielreihe von Naughty Dog an den Start.

Zum baldigen Start der „The Last of Us“-Serie mit „The Mandalorian“-Star Pedro Pascal und Bella Ramsey (bekannt als Lyanna Mormont aus „Game of Thrones“) als Joel und Ellie verraten wir euch, wann und wo die neue Serie auch in Deutschland zur Verfügung steht.

Wann geht die neue The Last of Us-Serie an den Start?

In den USA ist die Premiere von „The Last of Us“ für Sonntag, den 15. Januar 2023 auf HBO und dem Streamingdienst HBO Max angekündigt.

Fans dürfen sich auf eine überlange Auftaktfolge von fast eineinhalb Stunden Laufzeit freuen. Insgesamt umfasst die erste Staffel 9 Episoden, deren einzelne Titel aber noch nicht verraten werden.

Wo kann man die The Last of Us-Serie in Deutschland sehen?

Sky zeigt die neue HBO-Serie „The Last of Us“ ab der Nacht zum 16. Januar 2023 auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q – zeitgleich zur Weltpremiere in den USA. Die einzelnen Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt und stehen wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung und mit deutschen oder englischen Untertiteln zur Verfügung.

Alle WOW-Kunden mit WOW Serien– oder WOW Filme & Serien-Abo sowie alle Sky Q Abo-Kunden mit Sky Entertainment Paket können „The Last of Us“ in Full-HD streamen.

Die deutsche TV-Premiere von „The Last of Us“ findet voraussichtlich ab März 2023 in UHD auf Sky Atlantic statt.

Episoden-Titel und Termine der ersten Staffel in der Übersicht

Inzwischen stehen die einzelnen Termine der insgesamt 9 Episoden der ersten Staffel von „The Last of Us“ fest. Einzig die konkreten Titel sind noch streng geheim:

Staffel 1, Folge 1: TBA – 16. Januar 2023 (85 Min.)

(85 Min.) Staffel 1, Folge 2: TBA – 23. Januar 2023 (ca. 60 Min.)

(ca. 60 Min.) Staffel 1, Folge 3: TBA – 30. Januar 2023 (ca. 60 Min.)

(ca. 60 Min.) Staffel 1, Folge 4: TBA – 6. Februar 2023 (ca. 60 Min.)

(ca. 60 Min.) Staffel 1, Folge 5: TBA – 13. Februar 2023 (ca. 60 Min.)

(ca. 60 Min.) Staffel 1, Folge 6: TBA – 20. Februar 2023 (ca. 60 Min.)

(ca. 60 Min.) Staffel 1, Folge 7: TBA – 27. Februar 2023 (ca. 60 Min.)

(ca. 60 Min.) Staffel 1, Folge 8: TBA – 6. Februar 2023 (ca. 60 Min.)

(ca. 60 Min.) Staffel 1, Folge 9: TBA – 13. Februar 2023 (ca. 60 Min.)

Erste Story-Details: Darum geht es in der The Last of Us-Serie

Die Serie basiert auf dem ersten Spiel und ist im postapokalyptischen USA angesiedelt, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion ein Großteil der Menschheit dahin gerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Zu den wenigen Überlebenden gehört die junge Ellie, die scheinbar immun gegen den Pilz ist. Gemeinsam mit dem Texaner Joel begibt sie sich auf eine gefährliche Reise quer durch das Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung, die nach einem Gegenmittel für die Infektion sucht und mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte.

Die Serie wird sich eng an die Vorlage halten, versprach Neil Druckmann vorab, der selbst gemeinsam mit Showrunner Craig Mazin („Chernobyl“) an der Umsetzung und Produktion der HBO-Serie beteiligt ist.

Hier könnt ihr noch einmal den Trailer zu The Last of Us sehen – mit vielen bekannten Elementen, Settings und Charakteren aus den Games:

