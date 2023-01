The Last of Us-Serie: Wer ist Ellie-Schauspielerin Bella Ramsey?

Am 16. Januar startet endlich HBO’s The Last of Us. In der Serienadaption zu Naughty Dogs Action-Adventure übernimmt Bella Ramsey die Rolle der Ellie. Womöglich kommt euch die talentierte Schauspielerin bekannt vor.

Bella Ramsey kann mit ihren 19 Jahren bereits auf eine beachtliche Filmografie zurück blicken. Ihr Debüt, und gleichzeitig auch Durchbruch erzielte die Ellie-Darstellerin als Lyanna Mormont in der Fernsehserie Game of Trones.

Bella Ramsey überzeugt in vielen Rollen

Die Britin wurde für ihre Darstellung hoch gelobt und ergatterte daraufhin die Hauptrolle der Kinderserie Eine lausige Hexe (original: „The Worst Witch“). Darin spielt sie die tollpatschige Hexe Mildred Hoppelt, die nicht gerade als Vorzeigeschülerin herhalten kann, dafür aber ihr Herz am rechten Fleck trägt.

Außerdem übernahm Ramsey die Synchronstimme von Hilda in der gleichnamigen Animationsserie, die auf Netflix erschienen ist. Es folgten Auftritte in der Komödie Holmes & Watson, der Filmografie Judy (über Schauspielerin Judy Garland) und der Tragikomödie Resistance, sowie der Fantasy-Serie His Dark Materials.

Jüngst ist die Britin in Lena Dunhams Kinofilm Catherine Called Birdie zu sehen. Hier verkörpert Bella Ramsey die 14-jährige Lady Catherine, die vielmehr unter dem Namen Birdie bekannt ist. Die Geschichte um das rebellische Mädchen ist im mittelalterlichen England angesiedelt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Welche Rolle kommt Ellie in The Last of Us zu?

Die Hauptstory von „The Last of Us“ dreht sich um Joel (Pedro Pascal) und Ellie, die inmitten einer apokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen müssen. Infolge eines verheerenden Pilzbefalls wurden große Teile der Bevölkerung in Zombies verwandelt.

Joel wird darauf angesetzt, die 14-jährige Ellie aus der Quarantänezone zu schleusen. Da Ellie immun gegen die Cordyceps-Pandemie zu sein scheint, besteht die Hoffnung darin, ein Gegenmittel herstellen zu können.

Bereits vor Serienstart lobte Serienmacher Craig Mazin Bella Ramsey für ihre Darstellung der Ellie. Wir dürfen also gespannt sein, auf eine brutale aber auch herzzerreißende Reise durch das Zombie-verseuchte Amerika.