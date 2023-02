The Last of Us: Wer ist Kathleen in der Serie? Woher kennen wir die Schauspielerin?

In Folge 4 des aktuellen HBO-Serien-Hit The Last of Us landen die beiden Hauptprotagonisten Joel und Ellie in Kansas City, wo sie es mit neuen Feinden zu tun bekommen: die Hunters. Deren Anführerin könnte euch bekannt vorkommen.

In der Welt von „The Last of Us“ sind nicht nur die Infizierten eine Bedrohung. Auch Rebellengruppen und Plünderer gehen besonders skrupellos vor, wie Joel Ellie in Folge 4 noch einmal recht eindringlich klar macht.

The Last of Us: Die Rebellen von Kansas City

Der Weg nach Wyoming, wo Joel seinen Bruder Tommy finden will, führt ihn und Ellie durch Kansas City (in der Videospielvorlage ist es Pittsburgh), wo sie in einen Hinterhalt geraten und schließlich ein Kampf auf Leben und Tot beginnt. Doch wer sind diese Menschen?

Die ansässige Gruppe von Überlebenden, die der Militär-Diktatur durch FEDRA ein brutales Ende gesetzt hat, nennt sich „Hunters“. Diese töten jeden Eindringling und potenziellen Feind sofort. Angeführt wird die brutale Gruppe von Kathleen, deren eigens für die Serie geschrieben wurde.

Im Naughty Dog-Game gibt es die Hunters ebenfalls, nur bleiben sie dort weitestgehend gesichtslos. In der Serie bekommen auch die Rebellen eine Vorgeschichte, die ihre Motivation für ihr Handeln deutlich machen sollen.

The Last of Us: Kathleen, die unbarmherzige Anführerin

In Folge 4 treffen wir Kathleen erstmals bei einem Verhör, in dem schnell deutlich wird, welchen Hass sie auf das Militärregime der FEDRA hat, das ihren Bruder tötete. Gespielt wird die Anführerin der Hunters von Melanie Lynskey.

Lynskey dürfte den meisten wohl aus der erfolgreichen Sitcom „Two And A Half Men“ bekannt sein, in der sie von 2003 bis 2015 die Rolle der leicht durchgeknallten Rose inne hatte. Als über die Veranda hüpfende Stalkerin spielte sie sich in 63 Episoden in die Herzen der Zuschauer*innen.

Melanie Lynskey als Rose in „Two And A Half Men“ © Warner Bros.

Neben ihrer bislang größten Rolle war sie in zahlreichen Indie-Produktionen zu sehen, aber auch in namhaften Serien und Filmen, wie „Coyote Ugly“ oder an der Seite von Drew Barrymore in „Auf immer und ewig“ (Originaltitel: „Ever After: A Cinderella Story“).

Es bleibt spannend, wie sich ihr Charakter in „The Last of Us“ entwicklen wird. In Folge 5 werden wir defintiv nochmal auf Kathleen treffen.