The Last of Us: Folge 5 erscheint früher als geplant

Die Serienadaption des Gaming-Hits The Last of Us zählt wohl schon jetzt als eine der erfolgreichsten Serien des Jahres. Und doch hat HBO allen Grund die Ausstrahlung der fünften Folge zu verschieben.

In den USA feiern die neuen Folgen der HBO-Serie seit Mitte Januar jeden Sonntag Abend Premiere und sind hierzulande, aufgrund der Zeitverschiebung, immer in der Nacht zu Montag bei Sky Q und WOW verfügbar. Episode 5 bildet hier eine Ausnahme.

The Last of Us: Premiere von Folge 5 vorgezogen

Normalerweise würde Folge 5 der ersten Staffel von „The Last of Us“ am Sonntag, den 12. Februar an den Start gehen. Doch findet an besagtem Sonntag das wohl größte Sportereignis der USA statt: der Super Bowl.

Da HBO anscheinend die Konkurrenz und damit sinkende Einschaltquoten fürchtet, wurde jüngst bekanntgegeben, dass die Folge „Endure an Survive“ (der deutschsprachige Titel ist noch nicht bekannt) bereits zwei Tage früher ausgestrahlt wird.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Somit müssen auch wir diesmal keine ganze Woche warten, um die neue Folge zu sehen. Denn Episode fünf von „The Last of Us“ wird parallel zur US-Ausstrahlung hierzulande am Samstag, den 11. Februar ab circa vier Uhr morgens bei Sky und WOW auf Abruf verfügbar sein.

Wann geht The Last of Us weiter?

Die kommenden Folgen von „The Last of Us“ werden dann aber wie gewohnt wieder jeweils montags erscheinen. Einen Überblick über die einzelnen Termine gibt es in unserem Episoden-Guide.

Ab Montag, den 6. März 2023 wird „The Last of Us“ dann auch bei Sky Atlantic ausgestrahlt. Zudem wurde seitens der Verantwortlichen bereits bestätigt, dass die Adaption des Kult-Games um eine zweite Staffel verlängert wird.

Dies ist auch kaum verwunderlich, zählt TLoU doch zu HBOs zweigrößtem Serienstart nach House of the Dragon. Einzelheiten zu Drehstart und Handlung der zweiten Staffel sind freilich noch nicht bekannt. Die Gaming-Vorlage von Naughty Dog bietet jedoch ausreichend Stoff, schließlich ist da ja auch noch The Last of US Part II.